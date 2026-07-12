Англија и Аргентина во полуфиналето на Светското првенство

Англија и Аргентина обезбедија пласман во полуфиналето на Светското првенство по драматични четвртфинални натпревари. Додека Англија ја елиминираше Норвешка по продолженија, Аргентина ја совлада Швајцарија, најавувајќи историски судир меѓу двете фудбалски велесили во Атланта, кој ќе го одредишампионот.

Репрезентацијата на Англија, предводена од селекторот Томас Тухел, успеа да ја совлада Норвешка со 2-1 по 120 минути игра на стадионот Хард Рок во Мајами. Иако Норвешка поведе преку Андреас Шјелдеруп во 36-тата минута, Џуд Белингем беше клучната фигура која со два гола го сврте резултатот. Натпреварот беше обележан со контроверзии, вклучително и поништени голови на двете страни по интервенција на ВАР технологијата, како и дискутабилни судиски одлуки на главниот арбитар Клеман Турпин. Ова е четврти пат во историјата на Светското првенство Англија да стигне до полуфиналната фаза, потврдувајќи ја својата упорност и тактичка дисциплина под водство на Тухел.

Аргентина, актуелниот бранител на титулата, се пласираше во полуфиналето откако ја победи Швајцарија со 3-1 по продолженија во Канзас Сити. Натпреварот беше исклучително интензивен, при што Алексис МекАлистер го отвори резултатот, а Дан Ндоје израмни за Швајцарија. Клучниот момент се случи во 72-рата минута кога Брил Емболо доби црвен картон по преглед на ВАР, што ја промени динамиката на играта.

Покрај спортските возбудувања, четвртфиналните дуели беа проследени и со инциденти меѓу навивачките групи. На социјалните мрежи се појавија видеа од судири меѓу навивачите на Англија и малата група навивачи на Аргентина кои присуствуваа на натпреварот во Мајами. Овие тензии се очекува да се интензивираат пред полуфиналниот дуел во Атланта, закажан за среда во 21часот. Истосриското ривалство меѓу двете нации, честопати подгревано од минати мундијалски средби, додава дополнителна тежина на овој натпревар, претворајќи го во еден од најисчекуваните настани на турнирот.

Пласманот на Англија и Аргентина во полуфиналето ја поставува сцената за еден од најголемите фудбалски спектакли во САД, Канада и Мексико. Победникот од овој дуел ќе обезбеди место во големото финале, што ќе биде врв на нивните амбиции на ова Светско првенство.