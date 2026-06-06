Андреева го освои Ролан Гарос

06/06/2026 17:08
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Руската тенисерка Мира Андреева го освои Отвореното првенство на Франција 2026.

Во финалето на „Ролан Гарос“, осмата светска тенисерка попладнево ја победи Маја Хвалинска од Полска во два сета, со 6:3 и 6:2.

Мечот траеше 1 час и 23 минути.

Русинката сервираше еден ас, направи две двојни грешки и реализираше четири од седум брејк топки.

Нејзината противничка немаше ас, имаше две двојни грешки и реализираше две од три брејк топки.

Деветнаесетгодишната Андреева ги играше своето прво Грен слем финале и стана првата Русинка од 2014 година што ја освои титулата. Мира ја освои својата шеста титула во поединечна конкуренција и трета во сезоната 2026.

Дваесет и четиригодишната Хвалинска го започна својот настап на Ролан Гарос во квалификациите и стана втората квалификантка во Отворената ера што стигна до финале на Гренд слем. Таа во кариерата има освоено само турнири од ВТА 125 и ИТФ.

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