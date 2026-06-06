Андреева го освои Ролан Гарос
Руската тенисерка Мира Андреева го освои Отвореното првенство на Франција 2026.
Во финалето на „Ролан Гарос“, осмата светска тенисерка попладнево ја победи Маја Хвалинска од Полска во два сета, со 6:3 и 6:2.
Мечот траеше 1 час и 23 минути.
Русинката сервираше еден ас, направи две двојни грешки и реализираше четири од седум брејк топки.
Нејзината противничка немаше ас, имаше две двојни грешки и реализираше две од три брејк топки.
Деветнаесетгодишната Андреева ги играше своето прво Грен слем финале и стана првата Русинка од 2014 година што ја освои титулата. Мира ја освои својата шеста титула во поединечна конкуренција и трета во сезоната 2026.
Дваесет и четиригодишната Хвалинска го започна својот настап на Ролан Гарос во квалификациите и стана втората квалификантка во Отворената ера што стигна до финале на Гренд слем. Таа во кариерата има освоено само турнири од ВТА 125 и ИТФ.