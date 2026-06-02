Анчелоти: Нема да брзаме со Нејмар

Нема да брзаме со закрепнувањето на Нејмар, најави денеска селекторот на Бразил. Карло Анчелоти, по пристигнувањето на експедицијата во базата во Њуарк.

„Нејмар се чувствува добро, добро напредува, не брзаме“, коментираше Анчелоти за состојбата на повредата на листот на Нејмар.

Анчелоти рече дека Нејмар ќе биде подготвен за „првиот или вториот“ натпревар во Групата Ц, против Мароко или Хаити.

Во третото коло од групната фаза, Бразил ќе игра против Шкотска.

„Сакаме да се натпреваруваме со нашите противници, да се обидеме да дадеме сè од себе, да работиме напорно. Секој знае какви се очекувањата од Бразил, рече Анчелоти, додавајќи дека „нема фаворити“ за освојување на турнирот.

„Има неколку силни тимови и мислам дека Бразил може да се натпреварува со секого“, додаде тој.

Бразил има пет светски титули, од кои последната ја освои во 2002 година.