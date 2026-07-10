Албанскиот премиер Еди Рама се соочува со сериозни обвинувања за инструментализирање на државната територија за лични редукционистички и естетски цели. Во монументалното дело, книгата „Досиејата на Албанија“, кое се протега на 800 страници и е објавено од престижната циришка издавачка куќа „Ларс Милер“, Рама е позициониран не само како легитимен шеф на извршната власт, туку како врховен куратор на држава трансформирана во уметничка галерија на отворено.

Овој каталог од големи размери, кој ги инвентира проектите на 60 меѓународни архитектонски фирми, деконструира систематски воспоставена матрица на интеракција: државниот апарат го расчистува институционалниот терен, дизајнерите ги материјализираат своите концептуални визии, а приватниот капитал – честопати предмет на истраги за корупција од големи размери – ги обезбедува финансиските ресурси.

Текстот се однесува на вкупно 523 проекти, од кои 57 се целосно имплементирани, 53 се во фаза на изградба, а 47 се во постапка за координација и лиценцирање. Вреди да се напомене дека во 41% од случаите идентитетот на клиентот останува анонимен. Територијата на земјата е предмет на масовна урбана интервенција, изразена во изградбата на грандиозни мегаструктури – од мегаломански пристаништа за јахти и туристички комплекси, кои се протегаат на стотици хектари, до облакодери со висина помеѓу 40 и 70 ката во урбаното јадро на Тирана. Овие развојни процеси влијаат и на главниот град и на најценетите периферни области по должината на брегот и околу вештачкото езеро во Тирана.

Верен на својот управувачки пристап од периодот на неговото градоначалство во главниот град, Еди Рама лично ангажираше водечки странски архитекти. Случајот со американскиот архитект Сем Чермаев е симболичен во овој поглед.На 1 мај 2024 година, во доцните часови (22:00 часот), истиот доби индикација од својот колега Пабло Бофил за претстоен контакт со премиерот. Веднаш потоа, Аделаида Рока, директорка на Агенцијата за територијален развој, му понуди мандат за два големи проекти во Тирана со параметри од 15.000 и 30.000 квадратни метри, соодветно.

Неостварениот проект на Кушнер на островот Сазан

По неговото последователно пристигнување на албанска почва, бил пречекан директно на аеродромската писта и однесен во резиденција позната како „Куќа на другарите“. Таму, архитектот стапил во контакт со тројца претставници на големиот бизнис кои демонстрирале висок општествен статус (означен со луксузни автомобили Mercedes G-класа и додатоци од брендовите Richard Mille и Cartier), кои му дале неограничена креативна одредба за дизајнирање на облакодер од 44 ката.

Сепак, оваа присилна модернизација генерира силен јавен и експертски отпор. Противниците на режимот тврдат дека овој процес илустрира авторитарен тип на управување што го маргинализира граѓанскиот консензус и ги приватизира јавните просторни ресурси. Во крајбрежните области, проектите добиваат хипертрофирани димензии: комплексот Орикум Оаза (500.000 квадратни метри), одморалиштето Ливад (242.000 квадратни метри) и генералниот план на архитектонското биро MVRDV за лагуната Нарта, кој опфаќа 639 хектари.

Сазан

Предметите на непосредна експлоатација се законски заштитени територии – лагуни, делти и национални паркови, и покрај многу алармантната еколошка експертиза. Истрагите спроведени од Специјализираната структура за борба против корупцијата и организираниот криминал (SPAK) веќе укажуваат на причинско-последични врски помеѓу овие инфраструктурни мегапроекти, трговијата со дрога и фалсификувањето на имотни листови во голем обем.

„Државното управување како трајна изведба“

Надвор од квантитативните параметри, „Албанските досиеја“ фрлаат светлина врз моделот на управување структуриран како спектакуларен политички театар. Одржувањето фестивали, реставрацијата на државните вили и медиумските настапи во меѓународниот печат претставуваат елементи на прецизно оркестрирана стратегија за легитимирање пред странската заедница. Во рамките на овој концепт, Еди Рама оди дотаму што ги квалификува архитектите како „привилегирани Божји деца“, единствено овластени да ги преземат божествените функции.

За граѓанското општество, кое со недели одржува протестни акции против неконтролираниот развој на реката Нарта и приватизацијата на крајбрежниот појас, оваа публикација е официјално извинување за ликвидираниот институционален плурализам и правото на вето. Книгата разоткрива реалност во која суверениот глас е целосно замолчен на сметка на спектакуларна, но непроѕирна доктрина за модернизација. Затоа, „Албанските досиеја“ излегуваат од рамките на едноставен архитектонски каталог – делото претставува политички манифест на моќ која се перцепира себеси како кустос на музејската држава, додека граѓанското општество е сведено на пасивен субјект на естетско размислување.

„Карпата на Тирана“

Граѓаните што протестираа официјално предадоа копија од публикацијата во Обвинителството (СПАК). Тие ја дефинираа како „проколната книга на Рама“ и ја приложија како главен корпус деликти на кривичната постапка покрената против коруптивни практики во урбанистичкото планирање на земјата. Книгата ја испитува брзата урбана и архитектонска трансформација на Албанија во последните три децении, фокусирајќи се на вклучувањето на 60 меѓународни архитектонски студија. Книгата документира широк спектар на проекти, од луксузни одморалишта, социјални станови, културни институции до јавни простори. Тековната урбана трансформација треба да го истакне преминот од изолацијата од комунистичката ера кон современ, туристички фокусиран и често контроверзен архитектонски пејзаж, при што фокусот е на Тирана и крајбрежјето.

Со предговор од албанскиот премиер Еди Рама, книгата нуди редок увид во тоа како мултимилионски проекти за развој биле нарачани директно преку премиерот и неформални мрежи кои дејствувале во име на приватни клиенти.Книгата ја искористија демонстрантите кои излегоа на улиците на Тирана пред повеќе од еден месец, првично поттикнати од гневот поради развојот на луксузно одморалиште поврзано со зетот на Доналд Трамп, Џаред Кушнер, во заштитен регион на лагуна, но поттикнати од долгогодишни поплаки за тоа како се управувала Албанија од падот на комунизмот во раните 1990-ти.

Во изминатата деценија, Тирана беше подложена на агресивен процес на проширување, со издадени дозволи за огромни кули и пространи комплекси во име на Општиот локален план TR030 од 2016 година. Планот, изготвен од студиото на италијанскиот архитект Стефано Боери, предвидуваше зголемување на населението на главниот град за најмалку 200.000 во рок од 15 години. Наместо тоа, пописот од 2023 година регистрираше малку над 590.000 жители, околу 375.000 помалку од бројката наведена во урбанистичкиот план на градот за 2013 година. Според пребројувањето на населението, во градот имало 52.000 ненаселени станбени единици.

Ресорт во Дерми

Реалноста на намалувањето на главниот град малку го забави градежниот бум. Во тој период, Тирана стана вистинско Елдорадо за странските архитекти. Извештаите содржани во „Албанските досиеја“ сугерираат дека многумина биле директно ангажирани од Рама, кој ја поздрави „архитектонската ренесанса“ на Албанија.

Некои од архитектите претставени во книгата го опишуваат своето искуство во Албанија со впечатлива искреност: австрискиот архитект Крис Прехт, на пример, пишува за тоа како бил контактиран од Рама на Инстаграм. Студиото на Прехт дизајнирало неколку големи проекти во Тирана и на други места во земјата, вклучувајќи го и проектот „Еден“, структура изградена во дворот на канцеларијата на премиерот.

Чилеанскиот архитект Алехандро Аравена, исто така, пишува за тоа како бил поканет лично од Рама, откако шпански колега по архитектура прашал дали може да го сподели договорот на Аравена со албанскиот премиер.„Реков: „Секако“. Пет минути подоцна, премиерот ме контактираше, прашувајќи ме дали можам да дојдам во Тирана за да разговараме за потенцијален проект“, пишува Аравена. Неговото студио, „Елементал“, стои зад проектот за кула од 300 метри што би била највисоката градба во главниот град.

Германското архитектонско студио BOLLES+WILSON работи во Тирана уште од мандатот на Рама како градоначалник.Според книгата, Рама го претставил студиото на еден албански инвеститор. Проектот што следел вклучувал редизајн на фасадата на кула во изградба, која, според описот на студиото во книгата, „не ги исполнила очекувањата на градоначалникот“.

„О блакодерот „Планина“ во Тирана

Земени поединечно, ваквите описи може да се протолкуваат како доказ за ентузијазмот на Рама за висококвалитетна архитектура. Сепак, земени заедно, тие укажуваат на попроблематичен модел, во кој странските архитекти влегуваат на албанскиот пазар не преку отворен конкурс, туку благодарение на мрежа во која Рама и институциите над кои тој има влијание дејствуваат како иницијатори, олеснувачи или посредници.

Лубоња тврди дека градежниот бум во Тирана мора да се гледа во контекст на приватните интереси, законските измени воведени во нивно име и честите обвинувања за криминално финансирање зад изградбите.Според него, содржината на „Албанските досиеја“ сугерира дека некои од овие проекти – вклучувајќи го и предложениот петзвезден хотел поврзан со Кушнер – веќе биле планирани пред да се воведат промените во законодавството за заштитените подрачја.

„Вертикална шума“ во Тирана

„Овие проекти беа планирани пред да се промени законот; бизнисмените го знаеја ова и ова е доказ за заробување на државата“, рече тој.

Реди Мучи, пратеник во парламентот од опозициската партија „Движење заедно“, исто така ја прочитал книгата како доказ за неформален начин на управување, во кој институциите не го контролираат процесот, туку служат за да го поткрепат.

„Тоа е еден вид демонстрација на грандиозната заблуда на премиер кој се смета себеси за човек над законот“, изјавил Мучи за БИРН.

„Институциите се таму за да потврдат неформални договори“, вели тој, обвинувајќи го Рама дека дејствува како посредник, а странските архитектонски студија дека во Албанија пронашле место „каде што можат да ја ослободат својата имагинација, заобиколувајќи ја секоја норма за урбанистичко планирање“.

„Вертикалната зграда“ – Тирана

Ангажирањето странски архитектонски студија неизбежно ги зголемува трошоците.Додека просечните надоместоци за дизајн во Албанија се движат од седум до 10 евра по квадратен метар, странските архитекти наплаќаат до 60 евра по квадратен метар. Сепак, многу инвеститори го сметаат ова за добро потрошени пари и веруваат дека тоа ги подобрува нивните шанси за добивање градежна дозвола од Националниот совет за територија и води, ККТУ.

На пример, Аџон Ханџари, сопственик на групацијата Ханџари, му платил на едно албанско дизајнерско студио 120.000 евра за да дизајнира туристички комплекс во Валона, но проектот бил одбиен од ККТУ, со кој претседава Рама. Не откажувајќи се, тој се обратил на странско архитектонско студио.

Редизајнирана комунистичка „Палата на Конгресот“

„Странските архитекти носат поголем престиж“, изјави Ханџари за БИРН. „Нивните планови се подетални и ја земаат предвид дури и сончевата светлина.“

Проектот на Ханџари, „Влоранска калиграфија“, исто така е претставен во „Албанските досиеја“. Него го развива јужнокорејскиот архитект Минсук Чо, основач на „Мас студии“, кој за време на неговата прва посета на Тирана во август 2024 година се сретна со Рока, раководителот на Агенцијата за територијален развој, кој пак го запозна со голем број потенцијални проекти во кои би можел да се вклучи. Чо пишува во книгата дека се сретнал и со Рама. Во еден момент, пишува тој, Рама го прашал за големината на зградата што клиентот имал намера да ја изгради. Откако го слушнал одговорот, Рама наводно направил брза ментална пресметка и забележал дека најверојатно е преголема. Неговиот локален партнер во Албанија, Генти Штембари, основач на студиото „Артех“, негираше дека контактот бил инициран преку владата.

„Палатата на Конгресот“

„Побаравме соработка и соработуваме со голем број странски студија, бидејќи станува збор за големи проекти и не можеме сами да ги спроведеме“, изјавил Штембари за БИРН.

Тој исто така додал дека странските архитекти често се бараат од инвеститорите бидејќи тие додаваат вредност на нивните инвестиции. Запрашан за средбата на корејскиот архитект со Рама и Рока, Штембари рече дека не може да коментира бидејќи не бил присутен.Сепак, еден албански архитект вклучен во неколку проекти објавени во „Албанските досиеја“ ја опиша ситуацијата како апсурдна.

„Во Агенцијата за територијален развој не одите со проект, туку на состанок“, рече архитектот, зборувајќи под услов да остане анонимен од страв да не изгуби бизнис.

„Потребни се странски архитекти за да го заобиколат законот, бидејќи Малиќи им дозволува да прават она што на локалните студија не им е дозволено да го прават“, рече тој, користејќи популарна албанска филмска референца за лице способно да го прекрши законот, во овој случај јасна алузија на Рама.

Според него, изборот на странски архитекти не е само прашање на вкус или квалитет, туку е поврзано со пристапот до донесување одлуки што одредуваат кои парцели земјиште се развиваат и со кој интензитет.

„Светилникот“

„Ова се како куршуми од пушка што се распрснуваат низ целата земја кога ќе пукате“, рече тој. „Но, ова се куршуми што паѓаат точно таму каде што треба да бидат, каде што потоа се одобрува градежната дозвола.“

„Сончева месечина“

Три месеци по телефонскиот повик од Рока, 44-катната кула дизајнирана од Сем Чермајеф доби дозвола за развој од KKTU. Проектот, кој опфаќа 30.000 квадратни метри – истата површина опишана во „Албанските досиеја“ како понудена на архитектот во повикот со Рока – беше одобрен на 31 јули 2024 година. Одлуката се однесува на зградата „Сончева месечина“.

Кула „Сложувалка“

Кулата, која се наоѓа на улицата Асим Вокши во близина на Новиот булевар во Тирана, ќе служи како станбен и хотелски комплекс, а ја развива „Ал-Поинт“, во сопственост на Александар Васили – еден од тројцата бизнисмени што Чермајеф ги опиша дека ги сретнал во Тирана.Спротивно на описот на Чермајеф во книгата, Васили рече дека тој лично го избрал архитектот и го поканил да ја дизајнира кулата.

„Ја следев неговата работа, ја проучував, како што правам со други архитекти, и самиот го поканив“, рече Васили, додавајќи дека и тој е архитект по професија.

Чермајеф рече дека не видел ништо непријатно во неговиот контакт со Рока и Рама. На прашањето кон крајот на јуни како влегол на албанскиот пазар, Чермајеф не кажа експлицитно дека Рока го поврзала со клиентите, но призна дека таа била дел од процесот.

Ресорт дизајниран да „исчезне“ во природата – Дерми

„Разговарав со многу луѓе освен со Аделајда“, рече тој во телефонско интервју. „Не можам да потврдам дали Аделајда Рока беше таа што нè поврза со клиентите, но верувам дека тоа беше механизмот.“

Ресортот дизајниран да „исчезне“ во природата – Дерми

Според него, и во други земји е вообичаено институциите што одобруваат дозволи или урбанистички планови да бидат во контакт со архитекти и инвеститори.

„Албанија е посебна, но не и посебна во овој поглед“, рече тој.

Сепак, Чермајеф ја призна важноста на транспарентноста, во контекст на тековните протести во Албанија и контроверзноста околу „Албанските досиеја“.

„Мислам дека луѓето имаат право да бараат транспарентност“, изјавил тој за БИРН.