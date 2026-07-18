Африканска свинска треска избувна во Србија, многу блиску до границата со Хрватска

Вирусот на африканска свинска треска во Србија е присутен во седум области и 52 населени места, а во последните два дена се појавија две нови жаришта – во Бездан, на границата со Хрватска, и во Јужнобачкиот округ, во градовите Жабаљ и Господинци.

Ова го изјави денес српскиот министер за земјоделство Драган Гламочиќ.

Гламочиќ изјави за Српската радиотелевизија (РТС) дека „податоците од терен не се добри“, но дека „ширењето на вирусот било очекувано“, имајќи ги предвид миграциите кај популацијата на диви свињи.

Истакнувајќи дека главни преносители се дивите свињи и луѓето, министерот предупреди и дека рекордно ниското ниво на водата на Дунав дополнително го олеснува ширењето на болеста, бидејќи дивите свињи можат да ја преминат реката на некои места без да пливаат.

Од појавата на болеста, околу 28.000 свињи се убиени или умрени, а на некои сопственици на фарми им е забрането одгледување еден месец.

Поради африканска свинска треска, во областа Рума, Сремска Митровица, Шабац и Обреновац е прогласена вонредна состојба. Најмногу жаришта се регистрирани на раскрсницата на Сремски и Мачвански области и Белград.

Се очекува другите општини да воведат вонредна состојба до крајот на денот или во понеделник, што би го олеснило логистиката и систематското ангажирање на механизацијата и персоналот во спроведувањето на дезинфекцијата и другите заштитни мерки.

Министерот Гламочиќ изјави дека вирусот е присутен од југ кон север кај популацијата на диви свињи, а како една од мерките најави организиран лов со строга контрола, што вклучува проверка на секоја елиминирана единка.

Според податоците од српското Министерство за земјоделство, африканската свинска треска е присутна во повеќе од 70 земји низ целиот свет, вклучувајќи 16 европски земји, вклучувајќи ги земјите од регионот: Босна и Херцеговина, Хрватска, Унгарија и Романија.