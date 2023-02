А победникот е… Лондон го постави црвениот килим за филмските награди БАФТА

Англија– Германскиот римејк на антивоениот класик „На запад ништо ново“ (All Quiet on the Western Front) води во номинациите на филмските награди на Британската академија овој викенд, што филмските експерти внимателно ќе го следат како показател за Оскарите следниот месец.

Заснована на романот од 1928 година на германскиот автор Ерих Марија Ремарк за ужасите на Првата светска војна од перспектива на еден млад германски војник, драмата на Нетфликс ги надмина другите фаворити во сезоната на награди и обезбеди 14 номинации на неделните БАФТА награди.

„Со оглед на тоа што „Паразит“ ја освои наградата за најдобар филм на Оскарите, се чини дека прашањето за странски јазици не е проблем, луѓето се чини дека ги прифаќаат филмовите без разлика од каде се“, Џенел Рајли, сценарист и заменик доделува награди и долгометражни филмови, уредник на холивудското издание Variety, изјави за Ројтерс.

„На запад ништо ново“ ќе се натпреварува за главната награда на БАФТА – најдобар филм – против мрачната комедија „The Banshees of Inisherin“, биографскиот филм „Елвис“, димензионираниот „Everything Everywhere All At Once“ и музичката драма „ Тар“.

„Беншис“, за двајца скарани пријатели на оддалечен остров во близина на брегот на Ирска, и „Се секаде“ добија по 10 номинации. Нивните главни ѕвезди – Колин Фарел и Мишел Јео, соодветно – се номинирани во главните актерски категории, каде што и двајцата се соочуваат со силна конкуренција.

Фарел е против Брендан Фрејзер за „Кит“, во кој глуми болен дебел човек кој се обидува повторно да се поврзе со својата ќерка, како и Остин Батлер за неговиот портрет на Елвис Присли во „Елвис“. Листата на номинирани за водечки актер ја комплетираат Бил Наји („Living“), Пол Мескал (Aftersun“) и Дерил Мекормак („Среќно за тебе, Лео Гранде“).

Јео, која веќе има освоено награди за нејзиниот портрет на сопственик на перална неочекувано воведен во алтернативен мултиверзум во „Everything Everywhere“, и Кејт Бланшет, која глуми геј-диригент на берлински оркестар чија кариера паѓа поради скандал со злоупотреба во „Tár“, се двете фаворитки за наградата главна актерка.

Во таа категорија спаѓаат и Виола Дејвис за „The Woman King“ и Даниел Дедвајлер за „Till“, две црни актерки кои беа заобиколени за номинациите за Оскар.

Режисерката на „Жена крал“ Џина Принс-Бајтвуд е единствената жена во трката за наградата режисер, но извонредното деби на категоријата британски писател, режисер или продуцент ги има сите номинирани жени.

Во техничките категории номинирани се хитовите на благајните „Avatar: The Way of Water“ и „Top Gun: Maverick“.

„БАФТА-овите можат да бидат голем претходник за Оскарите. Тие се едно од единствените големи награди што всушност ги дели членовите со право на глас со Академијата“, рече Рајли.

„Здружението на актерите на екранот… очигледно има некои преклопувања… но БАФТА-овите навистина се прво погледнете што можеби мислат Оскарите“. (Ројтерс)