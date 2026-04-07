Како изгледаат денес Кејт Џексон, Џеклин  Смит и Шерил Лед: 50 години од „Чарлиевите ангели“

Лос Анџелес — Си беа еднаш три убавици кои глумеа како приватни детективи кои одговараат на никогаш невиден шеф во серија која се претвори во феномен на поп-културата наречена „Чарлиевите ангели“.

Кејт Џексон, Џеклин Смит и Шерил Лед повторно се собраа за да ја одбележат 50-годишнината од серијата на PaleyFest LA во понеделник вечерта. Тие беа пречекани со стоечки овации и извици од публиката во Dolby Theatre во Холивуд.

Криминалистичката серија, долга еден час, дебитираше на 22 септември 1976 година, во светот пред интернетот и стримингот, кога имаше само три главни телевизиски мрежи. Беше хит меѓу првите 10 за ABC во првите две од петте сезони, завршувајќи во 1981 година.

„Знаев дека серијата е поинаква, посебна и единствена“, ѝ рече Смит на публиката. „Три жени бркаа опасност наместо да бидат спасени.“

Џексон додаде: „Мислам дека направивме влијание.“

Фара Фосет-Мејџорс стана икона на 1970-тите со нејзината пердувеста коса и секси постер со костим за капење. Таа си замина по првата сезона за да продолжи филмска кариера. Почина во 2009 година.

Неа ја замени Лед, која се појави на нејзиниот прв ден облечена во маица со ликот на Фара Фосет . Таа го одби продуцентот Арон Спелинг три пати, знаејќи колку Фосет била сакана.

„Знаев дека нема никој што ќе ја замени Фара, па се пошегував“, рече Лед на црвениот тепих. „Сите се смееја. Фара ќе направеше нешто такво.“

Џексон додаде: „Шерил се вмеша и не пропуштивме ни отчукувања.“

Критичарите, сепак, не беа љубезни, нарекувајќи ја серијата „телевизија што се тресеше“ затоа што жените се облекуваа оскудно и ги критикуваа за глума.

„Не ме загрижуваше“, рече Џексон на црвениот тепих. „Знаев што правиме и Глорија Стајнем знаеше што правиме, а некои други многу импресивни луѓе знаеја што правиме. Помагавме да се пробие дупка во тој стаклен таван и тоа прави голема разлика.“

Пет децении подоцна, серијата останува популарна во репризи и ДВД-а, откако создаде филмска серија во која глумат Дру Баримор, Камерон Дијаз и Луси Лиу.

„Им дававме на луѓето еден час да седнат, да се кренат, да заборават сè и да гледаат телевизија“, рече Џексон, „а потоа повторно суптилно ја пренесувавме пораката дека жените се исто толку способни, интелигентни, можат да направат сè што може да направи и еден маж.“

Претежно постарата публика навиваше и се смееше додека се пуштаа сцени од различни епизоди. Меѓу најважните моменти беа Шели Хек, која траеше една сезона откако ја замени Џексон, и покојната Тања Робертс, која се појави во последната сезона. Смит и покојниот Дејвид Дојл, кој го играше посредникот на Чарли, беа во целата серија.

Смит, која има 80 години, и Лед, која има 74 години, продолжија со плодни кариери во филмови снимени за телевизија и како гостин во други емисии. Џексон, која се откажа по три сезони, подоцна глумеше во хитот на CBS „Scarecrow and Mrs. King“.

Џексон го напушти бизнисот пред речиси 20 години за да го одгледа својот син. Сега 77-годишната, таа рече: „Подготвена сум да се вратам“.

Сестринството на триото вклучува сите нивно надминување на ракот на дојка, а Лед за прв пат јавно откри во понеделник дека имала агресивна форма на болеста. Таа не кажа кога се случило тоа.

„Кога Шерил ме повика“, рече Смит, „првото нешто што го направив беше да ѝ ги испратам моите перики“.

Смит беше покрај креветот на Џексон за време на нејзината борба со ракот. Секоја од нив ја повика публиката да прави редовни здравствени прегледи.

Во еден од многуте полесни моменти, од жените беше побарано да ги наведат своите омилени облеки.

„Носев многу ролки“, рече Џексон, предизвикувајќи смеа.

Смит го издвои своето мало бело бикини кое се гледа во воведната шпица.

Лед се присети: „Бикини, многу бикини“.

Смит се пошегува: „Нашата гледаност се зголеми“.

Џексон, Смит и Лед повторно ќе се соберат на 14 мај кога ќе бидат меѓу добитниците на гала наградата „Пејли Хонорс“ во Њујорк. Мемоарите на Смит со наслов „Некогаш познавав еден човек по име Чарли“ излегуваат во септември.

„Бев навистина горда што бев дел од тоа шоу“, рече Лед, која секогаш ги поздравуваше фановите кои ја изразуваа својата наклонетост кон Ангелите. „Се чувствував толку сакана. Не можеше да бидеш лошо расположен. Секогаш беше возбудувачки да го чуеш тоа“. (АП)