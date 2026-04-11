9-годишно дете пронајдено заклучено во комбе во Франција. Таму бил од 2024 

Деветгодишно момче е спасено оваа недела откако било заклучено во комбето на својот татко во источна Франција од 2024 година, објави локален обвинител. Детето е префрлено во болница, а таткото е уапсен, пишува Асошиејтед Прес.

Предупредување од соседот

Полицијата била алармирана во понеделник од сосед кој слушнал „детски звуци“ што доаѓале од комбе во селото Хагенбах, во близина на швајцарско-германската граница, според изјавата на обвинителот Николас Хајц објавена во саботата.

Откако насилно го отвориле комбето, полицајците го пронашле детето „како лежи во фетална положба, голо, покриено со ќебе на куп ѓубре и покрај измет“, се вели во него. Момчето било видливо неухрането и не можело да оди бидејќи предолго било во седечка положба.

Таткото тврди дека го штител

Таткото на момчето им кажал на истражителите дека го ставил детето, тогаш седумгодишно, во комбето во ноември 2024 година „за да го заштити“ затоа што неговата партнерка сакала да го испрати момчето во психијатриска болница, рече обвинителот. Обвинителот истакна дека нема медицински картони за какви било психијатриски проблеми што ги имал момчето пред неговото исчезнување и дека момчето имало добри оценки во училиште.

Покренати обвиненија

Момчето им кажало на истражителите дека имал „многу проблеми“ со партнерката на неговиот татко и дека мислел дека неговиот татко „немал друг избор“ освен да го затвори. Тој рече дека не се туширал од 2024 година.

Против таткото е поднесено прелиминарно обвинение за киднапирање и други кривични дела и тој е осуден на притвор. Според обвинителот, неговата партнерка негирала дека знаела за момчето во комбето. Таа била прелиминарно обвинета, меѓу другото, за недавање помош на малолетник во опасност и била ослободена под судски надзор.

Истрагата продолжува

Дванаесетгодишната сестра на момчето и 10-годишната ќерка на партнерот на таткото беа предадени на социјалната служба. Обвинителството истражува дали други лица знаеле за затворањето на момчето. Пријателите и семејството им рекле на истражителите дека мислат дека момчето е во психијатриска установа. На неговите наставници им било кажано дека се префрлил во друго училиште, соопшти обвинителството.

Властите не ги објавија имињата на жртвата или членовите на семејството. Жителите на селото интервјуирани од Асошиејтед Прес во саботата изразија шокираност од инцидентот и рекоа дека не знаат каде е момчето, но одбија да навлезат во детали. Обвинителот одби дополнителни коментари за АП до крајот на истрагата.