Зошто Меркур и Месечината кажуваат повеќе за вас отколку вашиот хороскопски знак

Повеќето луѓе го идентификуваат својот хороскоп со сончевиот знак под кој се родени, па затоа карактерните црти, однесувањето и животните ставови често се припишуваат на тоа дали некој е Лав, Вага или Јарец. Сепак, астролозите нагласуваат дека сончевиот знак не е единствениот, а според некои, дури ни најважниот фактор во обликувањето на личноста.

Тие тврдат дека планетата што најмногу кажува за нечиј карактер е всушност Меркур, иако Месечината и асцендентот исто така играат голема улога. Меркур се смета за клучен за разбирање на начинот на кој размислувате, комуницирате и се однесувате во секојдневниот живот.

Меркур открива како размислувате и комуницирате

Во астрологијата, Меркур е планетата што управува со интелектот, логиката, комуникацијата и учењето. Се верува дека неговата позиција во моментот на раѓање открива како лицето ги обработува информациите, донесува одлуки и ги изразува своите мисли.

Затоа две лица родени под истиот хороскопски знак можат да бидат сосема различни. На пример, двајца Близнаци, едниот со Меркур во Рак, а другиот во Овен, ќе имаат значително различен стил на комуникација и размислување. Астролозите ја користат позицијата на Меркур за да објаснат зошто некои луѓе се директни и импулсивни во разговорот, додека други внимателно ги избираат своите зборови и се обидуваат да избегнат конфликти.

Месечината ја открива емоционалната страна на личноста

Додека Меркур ги опишува процесите на размислување, Месечината во астрологијата е одговорна за чувствата, интуицијата и внатрешниот свет на поединецот. Нејзината позиција во наталната карта, тврдат астролозите, покажува како лицето се справува со стресот, што му дава чувство на сигурност и како ги изразува емоциите. Затоа Месечината се смета за клуч за разбирање на поинтимната страна на личноста што не е секогаш видлива на почетокот.

Сонцето сè уште игра важна улога

Сонцето, кое го одредува хороскопскиот знак познат на повеќето, го претставува фундаменталниот идентитет и животната енергија. Го опишува имиџот што лицето сака да го проектира во светот и начинот на кој се стреми да го реализира својот потенцијал. Сепак, астролозите нагласуваат дека личноста е многу посложена од самиот сончев знак и дека целосна слика за карактерот се добива само со анализа на меѓусебните односи на Сонцето, Месечината, Меркур и асцендентните знаци.

Личноста како астролошки мозаик

За разлика од поедноставените дневни хороскопи, наталната астрологија ја гледа личноста како комплексен мозаик. Таа се заснова на идејата дека ниедна планета не дејствува изолирано. Секоја од нив симболизира дел од личноста и само нивните меѓусебни односи создаваат единствена комбинација на особини што ја карактеризираат секоја индивидуа.