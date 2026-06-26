Зошто да ставите компир во тестото за кифли?

Дознајте како компирите во тестото за кифлички влијаат на мекоста и вкусот на вашето омилено печиво. Ова е трикот на нашите баби.

Меки, воздушести кифлички кои остануваат свежи следниот ден се сечиј сон. Иако многумина мислат дека тајната лежи во путерот, млекото или висококвалитетното брашно, искусните домаќинки со години користат една едноставна состојка што прави голема разлика – компири.

Овој стар трик потекнува од времето кога ништо не се фрлало, па затоа варените компири често се користеле за збогатување на тестото.

Зошто компирите ги прават кифлите помеки?

Компирите содржат скроб кој ја врзува влагата во тестото. Благодарение на ова, кифлите остануваат меки дури и по печењето и не се сушат по неколку часа. Тестото со додавање компири добива пофина структура, полесно нараснува и останува воздушесто.

Покрај тоа, компирите придонесуваат за мала блажина во вкусот, но нивниот вкус е речиси незабележлив во готовите кифли.

Како се користат компирите во тестото?

Најчестиот сооднос е еден мал варен компир на 500 грама брашно. Компирите се варат, се лупат и се пасираат, а потоа се додаваат во тестото заедно со останатите состојки.

Важно е компирите целосно да се изладат пред да се мешаат во тестото, за да не влијаат на работата на квасецот.

Може ли да се користи пире од компири?

Да, но само ако не е зачинето. Најдобри резултати се добиваат со обичен варен компир пасиран со вилушка. Пирето од компир што содржи млеко, путер или други адитиви може да го промени односот на состојките во тестото.

Кои се предностите на овој трик?

Тесто со додадени компири:

– расте полесно,

– останува свежо подолго,

– помалку е ронливо,

– има помека средина,

– побавно се суши.

Затоа овој трик е особено корисен кога се подготвуваат кифли за прослави, патувања или однапред за следниот ден.