Заборавете на гужвите и високите цени: Овој европски град е нов туристички хит

Многу европски градови се борат со пренатрупаност, жителите сè повеќе протестираат против масовниот туризам, а цените за сместување и ресторани постојано растат.

Во такви околности, сè повеќе патници бараат места кои нудат автентично искуство и не се премногу скапи.

Според истражувањето спроведено од британското потрошувачко списание „Vič?“, Краков е најдобриот европски град за градски одмор. Во анкета во која учествувале повеќе од 1.600 патници, полскиот град освоил дури 92 проценти задоволство и ги надминал многу познати европски дестинации, вклучувајќи ја и Венеција, пишува „Mirror“.

Град кој го зачувал својот историски изглед

Краков е познат со години како дестинација за момински забави, но во последниве години успешно го менува својот имиџ. Денес привлекува посетители кои сакаат да се запознаат со богатата историја, да уживаат во културата и да не трошат богатство.

Уредниците на списанието „Vič?“ истакнуваат дека малку европски градови можат да се пофалат со толку добро зачувана архитектура. Една од причините е скриена во историјата. Иако бил окупиран од нацистите за време на Втората светска војна, Краков избегнал големи бомбардирања, поради што неговото историско јадро останало речиси недопрено.

Прошетката низ Стариот град води низ асфалтирани улици опкружени со ренесансни и барокни палати, плоштади и цркви. Меѓу понеобичните атракции е „Мекдоналдс“ сместен во средновековна тулена визба, која туристите со љубов ја нарекуваат „Мек тамница“ поради неговиот изглед.

Град кој не е само музеј на отворено

Иако е богат со историски знаменитости, Краков не е град кој живее само од минатото. Улиците се полни со луѓе, кафулиња и ресторани, а атмосферата е опуштена и жива. Градот е доволно компактен за да можете да се движите низ поголемиот дел од него пеш, додека трамвајската мрежа е модерна, ефикасна и достапна.

Љубителите на уметноста не треба да го пропуштат Музејот Чарториски, еден од најстарите во Полска. Неговиот највреден експонат е „Дамата со хермелин“, едно од најпознатите дела на Леонардо да Винчи, кое е изложено во специјално декорирана просторија.

Пристапен град каде што туристите не се чувствуваат злоупотребени

За оние кои сакаат да ги посетат најважните знаменитости за кратко време, турите со електрични возила „Мелекс“ се популарен избор. Тие минуваат покрај најпознатите локации, како што се пазарот Суќењица, кулата на Градското собрание, еврејската четврт и фабриката Шиндлер, а цените почнуваат од десет евра.

Една од најголемите предности на Краков се цените. Иако Стариот град е малку поскап од остатокот од градот, сепак е значително попристапен од многу други европски метрополи. Дарежлива порција пироги, традиционални полски топчиња од варено тесто полнети со компири, сирење, месо или печурки, чини помалку од десет евра.

Токму затоа Краков добива сè повеќе пофалби во последниве години. Им нуди на посетителите она што стана тешко да се најде во многу европски градови – зачувано историско јадро, прифатливи цени, добри сообраќајни врски и гостопримливи жители кои се горди на својот град.