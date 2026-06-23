Времеплов низ срцето на Скопје, запознајте ја  историјата, културата и архитектурата на Центар

23/06/2026 10:27
Фото: Б. Грданоски

Општина Центар ги поканува сите заинтересирани граѓани на  бесплатна тематската прошетка  „Времеплов низ Центар,  историја, култура и архитектура“, која ќе се одржи на 24 јуни (среда),  од  18 до 20 часот.

Собирно место е на улица „Македонија“, пред Спомен-куќата на Мајка Тереза, од каде ќе започне прошетката низ богатото историско, културно и архитектонско наследство на централното градско подрачје.

Водичи на турата ќе бидат Димитар Таневски и Антонио Павловски ,  а посетителите преку интересни  факти и приказни ќе се запознаат со минатото на Центар од еден нов агол.

„Придружете ни се на уште една  прошетка низ  повеќе локации кои се наше секодневие, но толку малку знаеме за нив. Ова е прилика да откриете што е тоа што го прави нашиот град единствен и уникатен“, порача градоначалникот на Општина Центар Горан Герасимовски.

Маршутата опфаќа препознатливи обележја , меѓу кои Градскиот трговски центар, Камениот мост, Кејот на Вардар, Даут Пашин Амам  и многу други значајни историски и архитектонски знаменитости.

Посетителите  ќе имаат можност да слушнат за личности, настани и објекти кои оставиле траен белег врз развојот на градот, како и да откријат детали што често остануваат незабележани во секојдневниот урбан ритам.

Турата е бесплатна и е дел од Програмата за култура на Општина Центар за 2026 година.

Поврзани содржини

Пензискиот фонд доцнел со уплатата на здравственото осигурување за пензионерите, утврди Државната ревизија
Јаневска: Учебниците повеќе не се проблем, до 1 септември ќе бидат во училиштата
Се затвораат училишта – нема ученици, наставниците ќе се пензионираат
Попладнево Соларен саем Струга – како да се користи соларната енергија?
АМСМ: На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања
Без струја улиците „Герника“ и „Сердарот“ во Кисела Вода
Без вода дел од скопските улици „Владимир Назор“ и „Кумровец“
Дожд, грмежи и засилен ветер до петок

Најчитани