Вреди: ДУИ 24 години не направи канализација ни во Зајас

Вреди ја обвини ДУИ дека 24 години ДУИ не направила канализација за жителите на Зајас бидејќи парите отишле на корупција.

-Дваесет и четири години ДУИ и Али Ахмети имаа политичка моќ, министри, директори, градоначалници и целосна контрола врз институциите што требаше да ги решаваат основните проблеми на граѓаните. Но, 24 години не им беа доволни да изградат функционална канализација за жителите на Зајас и Кичево. Дома не си го решија проблемот.

Денес, наместо канализација, граѓаните имаат недовршен проект, отворени канали, септички јами и сериозен ризик за животната средина. А државата и граѓаните имаат милионска штета и изгубени европски средства.

Според објавените информации, Управата за финансиска полиција поднела кривична пријава поради сомневања за злоупотреби при реализацијата на проектот за рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во Кичево. Станува збор за повеќе од 127 милиони денари директна штета на Буџетот и околу 9,47 милиони евра изгубени средства од ИПА-програмата, кои сега ќе треба да бидат надоместени од парите на граѓаните.

Проектот не пропаднал затоа што немало пари. Пари имало. Европската Унија обезбедила милиони евра. Проектот пропаднал во периодот кога ДУИ управувала со институциите, поради сомнителна банкарска гаранција, банка што завршила во стечај, неодобрени подизведувачи бирани по партиска линија и отсуство на вистинска институционална контрола.Сега станува јасно зошто канализацијата во Зајас со години не била завршена. Заради корупција.Не поради недостаток на средства, туку затоа што еден основен инфраструктурен проект бил вовлечен во мрежа на сомнителни деловни односи, неодобрени ангажмани и можни коруптивни влијанија, обвини Вреди преку соопштение.

Според нив, во делови од проектот учествувале и фирми на Дрин Ахмети, внукот на Али Ахмети, кои подоцна имал и правни разврски со азербејџанската компанија „Акелик груп“, изведувач на проектот.

-Тоа отвора сериозни прашања на кои јавноста мора да добие одговор:Кои компании поврзани со Дрин Ахмети биле ангажирани во проектот? За кои конкретни работи биле ангажирани и колкава била вредноста на нивните договори? Дали овие компании биле меѓу подизведувачите ангажирани без претходно одобрение од надлежните институции? Кој од Министерството за финансии, надзорниот орган и другите институции знаел за нивното учество? Колку пари им биле исплатени и за кои извршени работи? Како фирми поврзани со семејството Ахмети се нашле во проект финансиран со европски и државни пари? Дали некој од функционерите на ДУИ влијаел врз изборот на компании, одобрувањето на работите или институционалниот надзор? Кој дозволил проектот да продолжи без важечка банкарска гаранција и со неодобрени подизведувачи? И конечно:Каде завршија милионите, а зошто жителите на Зајас сè уште немаат канализација, порачуваат од Вреди.

Партијата бара Јавното обвинителство и Финансиската полиција целосно да ја прошират истрагата, да ги објават сите ангажирани подизведувачи и да утврдат дали постои политичка, деловна или семејна поврзаност меѓу одговорните лица и структурите на ДУИ.