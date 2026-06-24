Вработени на ЈУ Националан парк „Пелистер“ спасија срнче на планината Баба

24/06/2026 14:34

Вработени во ЈУ Национален парк „Пелистер“ Битола спасија срнче на планината Баба, нападнато од куче бездомник.

Од ЈУ Национален парк „Пелистер“ соопштија дека Зоран Пројчевски, раководител на помошно-техничко одделение и ренџерот Неџип Сефедини спасиле мала срна која била нападната од куче бездомник, а подоцна со помош на емитирање на звуци малата срна повторно е вратена кај својата мајка срна.

Хуманите акции и активности на вработените од ЈУ Национален парк „Пелистер“ се секојдневие, а овој пат успеаја да спасат мала срна и да ја вратат во шумите на планината Баба. 

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