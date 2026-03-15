Војната влегува во третата недела. Трамп се соочува со растечка јавна загриженост

Две недели откако САД и Израел започнаа напади врз Иран, претседателот Доналд Трамп е во дефанзива. Тој се соочува со растечка јавна загриженост поради бројот на жртви во САД, зголемувањето на цените на нафтата и падот на финансиските пазари, а истовремено се бори и со критики дури и од некои од неговите поддржувачи, бидејќи неговиот вкупен рејтинг на одобрување опаѓа. Администрацијата на Трамп сè уште не понудила убедливо објаснување зошто ја започнала војната – или како планира да ја заврши, објавува Асошиејтед Прес.

Трамп бара помош во Ормутскиот теснец, се жали на медиумите

Трамп помина часови во својот голф клуб во Вест Палм Бич, Флорида, во саботата, пред да присуствува на собирање средства зад затворени врати за неговиот супер ПАК „МАГА Инк.“ во неговиот имот Мар-а-Лаго. Тој играше и голф минатиот викенд, еден ден откако присуствуваше на церемонија во чест на посмртните останки на шесте американски војници убиени во Иран, бидејќи бројот на жртви се зголеми.

Претседателот сè повеќе се жали на медиумското известување за конфликтот.

„Медиумите всушност сакаат да ја изгубиме војната“, напиша тој во саботата, откако неговата администрација се закани дека ќе им ги одземе лиценците на телевизиските станици ако „не се смират“.

Откако ги држеше сојузниците, освен Израел, во незнаење за неговите воени планови, Трамп сега за прв пат сугерираше дека Соединетите Држави ќе мора да се потпрат на меѓународната заедница за да помогне во обезбедувањето на преминот на танкерите за нафта низ Ормутскиот теснец. Превозот низ теснецот, низ кој поминува една петтина од светската нафта, е сериозно нарушен, предизвикувајќи хаос на глобалните енергетски пазари.

„Многу земји, особено оние погодени од обидот на Иран да го затвори Ормутскиот теснец, ќе испратат воени бродови, во координација со Соединетите Држави, за да го одржат теснецот отворен и безбеден“, напиша Трамп, додавајќи: „Ова отсекогаш требаше да биде тимски напор“.

Предупредлива реакција

Сепак, остана нејасно дали оваа мултинационална акција веќе е договорена или Трамп само се надеваше дека ќе се оствари. Тој продолжи да пишува: „Се надевам дека Кина, Франција, Јапонија, Јужна Кореја, Велика Британија и другите кои се засегнати ќе испратат бродови во областа, така што Ормутскиот теснец повеќе нема да биде загрозен од Иран“.

Белата куќа не ја разјасни најавата на претседателот, а другите земји реагираа претпазливо. Јужна Кореја планира „внимателно да ги разгледа“ коментарите на Трамп, додека Јапонија внимателно ги следи случувањата. Британското Министерство за одбрана соопшти дека „разговара со сојузниците и партнерите за низа опции за обезбедување навигација во регионот“.

Економски последици и придобивки за Москва

Прашањата за безбедноста на теснецот ја поткопуваат неодамнешната изјава на Трамп од митинг во Кентаки дека САД победиле. „Знаете, никогаш не сакате да кажете дека сте победиле прерано. Ние победивме“, рече тој. „Победивме, сè беше завршено во првиот час“.

Во меѓувреме, Министерството за финансии на САД објави 30-дневно ослободување за Русија од санкциите, со цел ослободување на руските танкери за нафта блокирани на море за да се ублажи недостигот на снабдување предизвикан од војната во Иран.

Овој потег доаѓа и покрај предупредувањата од аналитичарите дека зголемувањето на цените на нафтата поради блокадите во Персискиот Залив е од корист за руската економија. Москва во голема мера се потпира на приходите од нафта за финансирање на војната во Украина, а санкциите се сè поголем товар за Кремљ.

Некои од клучните сојузници на Вашингтон го осудија потегот како поттик за Владимир Путин. Украинскиот претседател Володимир Зеленски го нарече олеснувањето на санкциите „погрешна одлука“ што „сигурно не помага во мирот“ бидејќи води кон „зајакнување на позицијата на Русија“.

Политичка цена пред изборите

Со загревањето на кампањата за ноемвриските конгресни избори, Трамп беше прашан во петокот каква порака има за гласачите кои мислат дека бензинот е прескап. „Ќе видите многу голем пад на цената на бензинот и сè што е поврзано со енергијата штом ова ќе заврши“, одговори тој.

Сепак, министерот за енергетика Крис Рајт денес за NBC изјави за повисоките цени: „Американците го чувствуваат тоа токму сега“. Тој додаде дека „ќе го чувствува тоа уште неколку недели“.

Колку подолго трае конфликтот, толку повеќе ќе влијае на изборите. Републиканскиот сенатор Ранд Пол изјави за Фокс њуз дека ако цените на бензинот и нафтата останат високи, „ова ќе бидат катастрофални избори“ за неговата партија.

Конфликт во движењето МАГА

Војната со Иран ја подели дури и базата на Трамп „Да ја направиме Америка повторно голема“, помеѓу оние кои поддржуваат акција и оние кои истакнуваат дека Трамп водеше кампања врз основа на самото ветување за завршување на војните. Водечките личности од десницата, вклучувајќи ги Такер Карлсон и Мегин Кели, остро го критикуваа Трамп. И покрај ова, Трамп сè уште тврди дека тој го создал движењето МАГА и дека неговите следбеници ќе го следат без разлика на сè.

Политичките превирања ги наведоа некои демократи да предвидат дека нивната партија би можела да оствари добивки слични на „синиот бран“ од 2018 година. Во меѓувреме, демократите, потресени од победата на Трамп на изборите во 2024 година, сега се обединија во опозиција на неговата политика кон Иран и посочуваат на економските превирања како доказ дека републиканците не успеале да ги исполнат своите ветувања за намалување на секојдневните трошоци.

„Мислам дека демократите се во добра позиција за ноемвриските избори“, рече Кели Дитрих, директорка на Националниот комитет за демократска обука. „Тие работат спонтано, а останатите од нас ја плаќаме цената“, додаде тој. Демократскиот стратег Бред Банон советува: „Демократите само треба постојано да ги потсетуваат луѓето дека тој вети дека ќе ги намали цените, а тие сè уште растат. А сега ќе растат уште повеќе, бидејќи цените на бензинот можат да ги зголемат цените на сè друго, вклучително и намирниците“.