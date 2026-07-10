Војна од милијарда долари за нискобуџетна авиокомпанија

Нискобуџетната авиокомпанија EasyJet објави дека во принцип се согласила на понуда за преземање од 6,7 милијарди евра од американската фирма Apollo Global Management, само неколку дена откако прифатила конкурентска понуда.

Авиокомпанијата изјави дека понудата на Apollo претставува „поповолен исход“ за инвеститорите отколку претходниот предлог од американската инвестициска фирма Castlelake, за кој EasyJet исто така во принцип се согласи минатиот викенд, објавува BBC.

EasyJet е една од најголемите авиокомпании во Европа, која вработува повеќе од 19.000 луѓе и лета на околу 1.200 рути во 35 европски земји. Компанијата е основана во 1995 година од Сер Стелиос Хаџи-Јоану со цел да нуди нискобуџетни летови низ Европа и, заедно со други превозници како што е Ryanair, го трансформираше воздушниот сообраќај во Велика Британија. Првите летови полетаа од Лутон во ноември 1995 година до Глазгов и Единбург, а меѓународни летови следуваа следната година. Сер Стелиос и семејството Хаџи-Јоану сè уште држат околу 15 проценти од компанијата.

Детали за понудите и реакцијата на пазарот

ИзиЏет изјави дека понудата на Аполо била во вредност од 8,42 евра по акција, во споредба со 8,12 евра по акција на Касллејк, за кои сега велат дека „веќе не се склони“ да ги прифатат. Касллејк одби да коментира за најновите случувања.

Аналитичарите велат дека ИзиЏет е привлечна цел бидејќи е профитабилен, има голема флота авиони и поседува вредни термини на големите аеродроми како што се Гетвик и Шарл де Гол во Париз. Најбараните термини можат да вредат десетици милиони евра кога се тргуваат меѓу авиокомпаниите.

Бизнисот за патниците досега без промени

Сузана Стритер, главен инвестициски стратег во Велт Клаб, изјави дека Аполо се фокусирал на потенцијалот на ИзиЏет. „Иако компанијата неодамна беше погодена од повисоки цени на горивата и геополитички превирања, таа изгради отпорна европска мрежа, има силен биланс на состојба и, што е клучно, брзорастечки бизнис со пакет-аранжмани. Ова е веројатно една од главните причини зошто е привлечна за Аполо“, рече таа. „Пакет-аранжманите генерираат повисоки маржи и попредвидливи приходи од самата продажба на авионски билети“, додаде таа. „За патниците, засега е како и обично, со летови, резервации и програми за лојалност кои остануваат непроменети додека се спроведува каков било договор преку регулаторниот процес.“

Рокови и регулаторни пречки

Најновото соопштение на EasyJet не значи дека договорот е склучен. На Аполо му е даден рок до 7 август во 17 часот да поднесе цврста понуда или да се повлече. Крајниот рок за Castlelake е 3 август. Потегот на Аполо доаѓа откако Castlelake даде серија понуди за EasyJet, кои авиокомпанијата првично ги отфрли, обвинувајќи ја американската компанија дека се обидува да ја купи „под цената на чинење“. Сепак, во неделата EasyJet објави дека постигнал принципиелен договор со Castlelake за потенцијална понуда за преземање вредна околу 6,1 милијарди евра.

Една од значајните регулаторни пречки за какво било преземање на EasyJet е регулативата на Европската Унија која бара авиокомпанијата да биде во мнозинска сопственост на граѓани на ЕУ. Касллејк предложи партнерство со двајца бизнисмени од ЕУ, Питер Белју и Марк Брин. Тие би поседувале компанија со седиште во ЕУ која би имала мнозинска контрола врз авиокомпанијата. Аполо рече дека ќе преземат „сите потребни чекори“ за да ги исполнат сите услови поставени од ЕУ во врска со договорот.

Цената на акциите расте, чекајќи го следниот потег

Акциите на EasyJet скокнаа за речиси 15 проценти во петокот, достигнувајќи цена од околу 7,90 евра. EasyJet рече дека понудата на Аполо претставува премија од 81 процент во однос на цената на акциите од 4,63 евра на 28 мај, последниот ден на тргување пред да се објави интересот на Касллејк. До договорот со Касллејк, EasyJet ја обвинуваше американската компанија за „многу опортунистички“ пристап, тврдејќи дека цената на акциите била „привремено намалена“ делумно поради влијанието на војната во Иран врз туристичкиот сектор. „Војната за лицитирање сега се сведува на цената“, рече Ден Коутсворт, раководител на пазарите во AJ Bell. „Сите очи сега се насочени кон оригиналниот понудувач, Касллејк, за да видат дали можат да прочепкаат подлабоко во своите џебови за да го победат Аполо. Акционерите можат да седнат и да уживаат во претставата.“