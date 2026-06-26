(Во живо) Прес на министерот за здравство Азир Алиу

26/06/2026 10:01
Фото: Б. Грданоски

Министерот за здравство Азир Алиу  одржува прес-конференција. Проследете ја во живо:

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