(Во живо) Прес на министерот за здравство Азир Алиу 26/06/2026 10:01 Фото: Б. Грданоски Министерот за здравство Азир Алиу одржува прес-конференција. Проследете ја во живо: Поврзани содржини Во тек е пријавувањето за Скопскиот маратон 26/06/2026 10:06 Од 1 јули ќе важи забраната за тешки товарни возила на државните патишта 26/06/2026 10:06 Кириите во Скопје паѓаат – Може да се најде стан и за 250 евра 26/06/2026 10:06 Отворен конкурсот за стипендиите „Борис Трајковски“ 26/06/2026 09:06 Анима Мунди бара да се затвори скопската ЗОО и да се направи инспекција на сите живеалишта 26/06/2026 09:06 Меѓународен спектакл со над 90 уникатни мотоцикли, рокенрол и уметност во Центар 26/06/2026 09:06 Без струја дел од корисниците на бул. „Борис Трајковски“ во Кисела Вода 26/06/2026 08:06 Без вода дел од корисниците на општина Карпош 26/06/2026 08:06 Најчитани Се затвораат училишта – нема ученици, наставници ќе се пензионираат 23/06/2026 10:36 Со линеарните зголемувања пензионерите беа излажани, со методологијата на СДСМ ќе добиеја повеќе пари, вели Филипче 24/06/2026 15:38 Пензискиот фонд доцнел со уплатата на здравственото осигурување за пензионерите, утврди Државната ревизија 23/06/2026 11:19 Привремен сообраќаен режим утре од 6 до 12 часот во Претор крај Преспанското Езеро 19/06/2026 13:26 Димитриеска – Кочоска: На Детската клиника имало лица кои незаконски биле повикани на работа 23/06/2026 15:58 Селекторот на Турција: Во фудбалот сум 35 години. Ова се случува еднаш во 50 години 20/06/2026 10:15