(Во живо): Прес-конференција на Венко Филипче

18/06/2026 12:02

Проследете ја прес – конференцијата на лидерот на СДСМ, Венко Филипче:

 

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