(Во живо) Отворање на Зимпските олимписки игри во Пекинг

Зимските олимписки игри во Пекинг годинава ќе отпочнат со официјална церемонија на стадиониот „Птичје гнездо“, а настанот можете во живо да го следите на официјалниот јутјуб канал на ЗОИ 2022.

Цереминијата почна со уметничка точка со која беше претставено доаѓањето на пролетта во Кина и голем огномет над стадионот со транспарент со натпис „Пролет“.

На церемонијата, меѓу другите, присуствуваат кинескиот претседател Си Џипинг, неговиот руски колега Владимир Путин и претседателот на Меѓународниот олимписки комитет Томас Бах.

立春 = "Beginning of Spring."

The Chinese believe the coming of Spring, in a season of freezing temperatures, often breeds new life. Friends come together and welcome the Lunar New Year, a new season – and #Beijing2022!

#StrongerTogether | #OpeningCeremony pic.twitter.com/WrgpZ0YxDM

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022