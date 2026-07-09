Во тек исплатата на правата од социјална и детска заштита

09/07/2026 19:26

Министерството за социјална политика, демографија и млади информира дека денеска почна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за  јуни 2026 година.

-Kорисниците на парични права коишто поседуваат дебитна картичка ќе може да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство. Исто така, и корисниците кои не користат картички од денеска ќе може да ги подигнат своите средства во сите отворени филијали и експозитури на банките, соопшти МСПДМ.

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