Во срцето на „земјата на убавите коњи“: Кападокија подготвува голем коњанички фестивал

03/07/2026 10:23

Кападокија, историски позната и како „земјата на убавите коњи“, од денеска па сѐ до 5 јули ќе биде домаќин на Вториот фестивал на коњи и коњаничка култура, настан кој ги спојува традицијата, културата, гастрономијата и природните пејзажи на овој регион во Турција. Фестивалот ќе се одржи во фестивалскиот простор во Ѓореме и ќе понуди богата програма посветена на коњаничкото наследство, што со векови е дел од идентитетот на Кападокија.

Во текот на трите фестивалски дена посетителите ќе имаат можност да проследат традиционални и современи коњанички претстави, настапи на учесници од Турција и од странство, како и натпревари во стрелаштво од коњ, традиционални трки и други атрактивни дисциплини. Програмата вклучува и изложби, предавања и панел-дискусии посветени на историјата и развојот на коњаничката култура низ различни цивилизации, како и концерти и музички настапи во живо во препознатливиот амбиент на Кападокија.

За посетителите ќе бидат организирани и бројни дополнителни активности, меѓу кои јавање коњи, детски зони за игра, демонстрации на традиционални коњанички вештини како што е џирит, односно игра со фрлање копје од коњ, како и натпревари за убавина на коњи, кои дополнително ќе ја збогатат фестивалската понуда.

Фестивалот нуди и можност за запознавање со богатата гастрономска традиција на регионот Невшехир, која стекна меѓународна препознатливост преку нејзиното вклучување во Водичот Мишелин. Со комбинирањето на културата, наследството и локалните вкусови, настанот е целосно автентичен начин за доживување на Кападокија.

Покрај фестивалската програма, посетителите можат да ги истражат и бројните богатства на регионот, какви што се црквите врежани во карпи, древните пештерски живеалишта и подземните градови, меѓу кои и Музејот на отворено Ѓореме, кој е дел од светското наследство на УНЕСКО. Кападокија е позната и по летањето со балони на топол воздух, пешачките и велосипедските патеки, но и по луксузните пештерски хотели, каде што историскиот амбиент е надополнет со персонализирана услуга, врвни велнес-содржини и исклучителна удобност. За туристите се препорачува и уживање во автентичните вкусови на регионот во рестораните со Мишлен ѕвезди, каде што ќе имаат одлични гастрономски искуства и ќе дегустираат препознатливи локални вина, создадени врз основа на вековната кулинарска и винска традиција на Кападокија.

Минатата година Кападокија пречека повеќе од 4,5 милиони посетители, потврдувајќи го својот статус на една од најпосетените и најпрепознатливи туристички дестинации во Турција. Вториот фестивал на коњи и коњаничка култура ќе биде уште една можност посетителите од целиот свет да ја откријат оваа единствена дестинација низ призмата на нејзиното богато коњаничко наследство.

(Комерцијален текст)

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