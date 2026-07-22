Во Штип наврнале 18 литри дожд на квадратен метар, денеска услови за невреме и град

Најмногу дожд во изминатите 24 часа до 8 часот утрово е измерен во Штип, каде наврнале 18 литри на квадратен метар, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

Според измерените количини на дожд на дождомерните места на УХМР, во Куманово се наврнати 14 литри на квадратен метар, во Скопје-Петровец 11, во Струмица 10, а во Скопје-Зајчев Рид осум литри на квадратен метар.

Во Берово се измерени седум литри на квадратен метар, по четири литри во Крива Паланка, Прилеп, Виница, Крушево и на Попова Шапка, додека по три литри се регистрирани во Претор, Битола, Демир Капија, Кавадарци и Тополчани. Во Гевгелија и Пожаране се измерени по два литри на квадратен метар.

Од УХМР посочуваат дека поради локалниот карактер на атмосферските процеси, количината на воден талог може значително да варира и на одделни места да биде многу поголема од измерената.

За денеска се прогнозира променливо облачно време со сончеви периоди и повремени врнежи од дожд. Наместа ќе има локална нестабилност проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а во делови од земјата се очекуваат услови за невреме со појава на град.

Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, а долж Повардарието повремено и силен ветер со брзина над 60 километри на час. Максималната дневна температура ќе се движи од 26 до 33 степени.

Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и умерен, повремено засилен северен ветер. Во делови од котлината ќе има повремени врнежи од дожд и услови за локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и ветер, а температурата ќе достигне до 29 степени.