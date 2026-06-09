Во последните три месеци, Трамп најмалку 37 пати тврдеше дека договорот со Иран е блиску – од него ни трага

Анализата на CNN наведува дека од крајот на март до средината на јуни, Доналд Трамп најмалку 37 пати тврдел дека договорот со Иран е на дофат, иако договорот не бил финализиран.

На 7 април, Трамп тврдеше на социјалните мрежи дека двете страни „поминале долг пат“ и дека им требаат уште две недели за да го завршат договорот. Иако не беше постигнато решение, американскиот претседател продолжи јавно да кажува во следните два месеци дека договорот е блиску или дека Иран очајно сака да постигне договор.

Тој ги изнесе таквите тврдења во објави на социјалните мрежи, појавувања пред новинари и телефонски разговори со медиумите. Блејк наведува дека Трамп го направил ова најмалку 37 пати, вклучувајќи го и периодот пред објавувањето на примирјето, и оценува дека нема индикации дека договорот е поблиску денес отколку што беше на почетокот на април.

На 23 март, Трамп зборуваше за наводни мировни преговори и „главни точки на договор“, иако Иран ги негираше разговорите во тоа време. Во деновите што следеа, тој рече дека Иран е толку желен да постигне договор што молел за договор и да види договор уште следната недела.

Тој повтори слични пораки во април и мај. Така, на 17 април, тој тврдеше дека Иран „се согласил на сè“ и дека може да се постигне договор „во следниот ден или два“, додека на крајот на мај рече дека договорот е „претежно договорен“ и дека наскоро ќе биде објавен.