Во Црешево 74 литри дожд, 44 во Гази Баба

01/07/2026 21:51
Фото: Б. Грданоски

Најмногу дожд – 74 литри на квадратен метар во изминатите 12 часа наврна во скопско Црешево, по што следат Гази Баба со 44 литри, Крива Паланка со 29 и Берово со 22 литри на квадратен метар, покажуваат резултатите од мерењата направени од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

По 18 литри на квадретен метар наврнаа во Зајчев Рид и во  Струмица, 15 на Попова Шапка,13 во скопската населба Карпош, 12 во Претор, по 11 во Ѓорче Петров и Демир Капија, 10 во Гевгелија, 9 во Кавадарци, 8 во Велес, 7 во скопски Петровец, 5 во Тетово, и по 3 литри на квадретен метар во Виница, Маврови Анови и Ѓуриште.

Од Управата посочуваат дека дадените вредности за количината на врнежи се измерени на дождомерните места на УХМР, а  поради локалноста на процесите, паднатата количина воден талог многу варира и на различни места може да е многу поголема од измерената.

-Вечерва преовладува променливо облачно време, а слаб локален дожд има во Полошкиот Регион. До крајот на денот облачноста ќе се намали и во текот на ноќта не се очекуваат врнежи. Ќе преовладува претежно ведро време, соопшти УХМР. 

Поврзани содржини

Одлична летна иницијатива во Скопје: Бесплатно земете книга и оставете друга
Поплавен делот за зрачење на Клиниката за онкологија – исклучени се апаратите за радиотерапија
Итна седница на Кризниот штаб на Кисела Вода: Дежурни телефони за пријавување проблеми од дождот
ЈОРМ: Побарани мерки на претпазливост за доцентка од УГД осомничена за примање поткуп
ЦУК: Невремето го блокира Скопје, најпогодени Центар, Кисела Вода, Чаир, Бутел и Гази Баба
„Безбеден град“ ќе ги казнува и странските возачи што транзитираат низ Македонија, а направиле прекршок
Тошковски и Дачиќ на граничниот премин Табановце ја промовираа кампањата „Вози одморен“
Поплавени улиците во Кисела Вода: Орце не ја подготвил – сега го „спасува“ Скопје

Најчитани