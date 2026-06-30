ВМРО-ДПМНЕ ги добива здравство и социјална политика, демографија и млади, Вреди – култура, односи меѓу заедниците и правда, ЗНАМ – земјоделство

Претседателот на Владата и претседател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски вечерва изјави дека во претстојната реконструкција ВМРО-ДПМНЕ добива два нови ресора – здравство и социјална политика, демографија и млади, Вреди – култура, правда и министер за односи меѓу заедниците, додека ЗНАМ го добива министерството за земјоделство, а тие ќе имаат и плус еден заменик министер. Мицкоски не сакаше пред седницата на Извршниот комитет да ги соопшти персоналните решенија.

Во овој состав на Владата, премиерот во интервју за емисијата Директно на ТВ Телма, рече дека нема да има потпретседател на Владата задолжен за владеење на правото и дека тие работни обврски ќе ги извршува секретар од неговиот Кабинет.

На вечерашната седница на Извршниот комитет Мицкоски кажа и дека ќе ги информира членовите дека во тек се преговори со Турската демократска партија да биде дел од коалицијата што ја предводи ВМРО-ДПМНЕ и има еден пратеник во Собранието. Потври дека владиното мнозинство ќе се зголеми за сметка на коалицијата предводена од ДУИ.

– Очекувам овие разговори да завршат успешно. Разговараме за подолг период кој би завршил со локланите избори во 2029 година- рече Мицкоски.

Во првата фаза, како што кажа, би имало осум смени во зависност од тоа како ќе се завршат преговорите со ДПТ. – Така ќе имаме дополнително уште еден член во рамки на владината коалиција – рече премиерот.

Мицкоски, претседател на Владата во интервју во емисијата „Директно“ на ТВ Телма вели дека реконструкцијата која што ја прави како мандатар на Владата на половина од мандатот, всушност значи нова енергија, посочувајќи дека денеска предлозите ќе ги образложи пред членовите на Извршниот комитет на партијата, а потоа истите ќе ги достави до Собранието и пратениците.

„Јас веќе го коментирав принципот на оваа реконструкција, не секогаш треба да менуваме затоа што имаме помала испорака од очекуваната, но исто така секогаш можеме да бидеме подобри од тоа што сме. Тука немам никаква дилема. Понекогаш имаме и промена на приоритетите во рамките на самата коалициона влада и мислам дека оваа реконструкција е комбинација од сите овие столбови за кои што зборувам. Пред членовите на ИК ќе го образложам предлогот со кој што би излегол во парламент бидејќи таква е процедурата и праксата, како мандатар најпрво да се добие поддршка од страна на ИК на партијата за предлогот а потоа да излезам пред парламент и пратениците да го браниме. Така што од прилика тоа кое што ќе следи“, посочи Мицкоски.



На прашањето кои ресори ќе ги добие ВМРО-ДПМНЕ, а кои ќе ги задржи, Мицкоски рече дека добиваат две министерства и тоа здравство и социјална политика, демографија и млади.



„ВМРО-ДПМНЕ во оваа реконструкција ќе добие два ресори кои што до сега беа кај коалиционите партнери тоа ќе бидат, ресорот здравство, и ресорот социјална политика, демографија и млади. Коалициониот партнер ВРЕДИ ќе ги добие ресорите култура, министерството за односи со заедниците и ресорот правда. Министерството за земјоделство ќе оди во рацете на ЗНАМ, тие ќе добијат уште еден дополнителен заменик-министер откако ќе дојдат замениците на дневен ред, а тоа веќе на есен од септември“, одговори Мицкоски.