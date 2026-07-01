Влегувањето на Црна Гора во ЕУ ќе чини „помалку од едно кафе“, вели ЕК

БРИСЕЛ – Влезот на Црна Гора во Европската унија ќе чини 3 милијарди евра во текот на следниот буџет на блокот, соопшти Европската комисија.

Малата балканска земја, која се очекува да се приклучи на блокот во 2028 година, треба да добие субвенции на земјоделците и регионални исплати од централната готовина на ЕУ откако ќе стане полноправна членка. Ова би чинело приближно 1 евро дополнително за секој даночен обврзник на ЕУ во следниот буџетски циклус од 2028 до 2034 година, рече висок функционер на Европската комисија.

„Тоа е многу евтина шолја кафе“, додаде тој.

Следниот буџет на ЕУ од 2 трилиони евра – кој ќе стапи на сила на почетокот на 2028 година – ќе треба да се надополни за да се покријат трошоците за пристапување на новите членки. Комисијата го објави својот финансиски предлог за пристапување на Црна Гора во ЕУ на 30 јуни. Сега мора да се договорат земјите од ЕУ пред почетокот на финансиските преговори меѓу Брисел и Црна Гора.

„Денешниот пакет е уште еден конкретен чекор кон иднината на Црна Гора во нашата Унија. Ги подготвуваме Црна Гора, земјите-членки и нашите институции“, рече претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен во изјавата.

Црна Гора – земја со 600.000 жители која стана кандидат за ЕУ ​​во 2010 година – се очекува да стане следната членка на ЕУ до 2028 година, иако шансите за влез на 1. јануари се мали, според официјалниот претставник. Нејзиниот придонес во буџетот на ЕУ се проценува на 500 милиони евра за следните седум години. Во текот на целиот циклус, Комисијата проценува дека Црна Гора ќе добие 277 милиони евра субвенции за земјоделците, над 1 милијарда евра за регионални исплати и рурални трошоци и 592 милиони евра за миграциски фондови.

Домашните бизниси ќе добијат 523 милиони евра од новиот индустриски кеш на блокот, Европскиот фонд за конкурентност – иако точната сума е тешко да се предвиди бидејќи финансирањето ќе се доделува конкурентно наместо да се распределува по земја. Црна Гора треба да добие вкупно 3,1 милијарди евра од буџетот.

Извршната власт на ЕУ проценува дека вкупните нето трошоци за пристапување – разликата меѓу придонесите и трошоците – за сите балкански земји кои се борат за пристап во ЕУ ќе изнесува 8 милијарди евра во следните седум години.

Регионалните соседи на Црна Гора, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Косово исто така се во преговори за влез во блокот.