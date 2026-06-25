Вињетите во Бугарија поскапуваат за 30 отсто од 1 август

Цените на вињетите во Бугарија се зголемуваат за 30% од 1 август. Зголемување на цените на надоместоците за вињети за 30% од 1 август 2026 година е предвидено со нацрт-уредба за изменување на Тарифата за надоместоци што се собираат за поминување и користење на патната мрежа. Нацртот е објавен за јавна дискусија од страна на Министерството за регионален развој и јавни работи.

По усвојувањето на промените на надоместоците за патни возила со вкупна тежина до или еднаква на 3,5 тони и камп-возила од категоријата М1, кои не се зголемени од имплементацијата на електронскиот систем во 2019 година, се очекува годишната вињета да чини 64,50 евра наместо 49,60 евра. Цената на кварталната вињета ќе биде 35,90 евра наместо 27,61 евра, а месечната – 19,90 евра наместо 15,34 евра. Цената на неделната вињета ќе биде 10 евра наместо 7,67 евра.

Викенд вињетата ќе чини 6,60 евра, а моментално чини 5,11 евра. Цената на еднодневната вињета ќе се зголеми од 4,09 евра на 5,30 евра.

Исто така, се планира ажурирање на износот на компензаторната такса за патни возила со вкупна тежина до или еднаква на 3,5 тони, која ќе се зголеми од 35,79 евра на 46,50 евра.

Промената на тарифата на патарина ќе обезбеди дополнителни приходи во износ од над 20 милиони евра во 2026 година и над 48 милиони евра годишно во наредните години. Дополнителниот ресурс ќе биде инвестиран во поголеми поправки и рехабилитација на патишта од III класа, кои обезбедуваат витално поврзување на малите и оддалечени населби со регионалните центри. Дел од ресурсите ќе бидат насочени кон замена на компромитирани системи за ограничување на сообраќајот (рабници), поставување долготрајни термопластични хоризонтални ознаки и изградба на автономно осветлување во ризичните области. Друг дел од средствата ќе бидат инвестирани во модернизација на софтверските модули на системот за патарина, проширување на оптичката мрежа на камери и ограничување на нивоата на неплаќање на такси под 2% на годишно ниво.

Техничките ревизии покажуваат дека над 35% од патната мрежа од втора и трета класа во Бугарија, или вкупно над 7.000 км, е во незадоволителна или лоша состојба. Хроничниот недостиг на средства за капитални поправки води кон премин од мали оштетувања во структурно уништување на коловозот. Сегашниот модел генерира средства првенствено за тековни итни активности, но не и за сеопфатна рехабилитација.

Современите барања за безбедност на патиштата на Европската Унија бараат имплементација на скапи пасивни системи (модерни системи за ограничување на движењето со висок степен на задржување), интелигентни транспортни системи за управување со сообраќајот, бучни хоризонтални ознаки и автоматизирано LED осветлување. Тековните приходи од вињети ги покриваат основните потреби, оставајќи ја инфраструктурата без потребниот дефицит на заштитни елементи.

Предложената промена на цената на вињетите од 1 август гарантира дека значителен дел од новиот фискален товар ќе го сносат странските корисници на мрежата пред локалните бизниси и граѓаните да го почувствуваат целосниот товар.

Август е месецот со најголема концентрација на транзитен сообраќај низ целата земја. Покрај тоа, вишокот генериран во текот на есенските месеци ќе го обезбеди потребниот финансиски тампон за зимско одржување на патиштата.