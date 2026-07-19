Вингегард ќе има операција на клучната коска по падот на Тур де Франс

Двократниот победник Јонас Вингегард ќе се подложи на операција на фрактура на клучната коска откако доживеа мизерен крај на неговиот Тур де Франс во неделата, паѓајќи на околу 20 км пред крајот на 15. етапа.

29-годишниот Данец, кој беше втор во генералниот пласман, се лизна на излегувањето од една кривина додека неговиот тим „Висма-Лиз а Бајк“ поставуваше жестоко темпо за да ги брка бегствата на денот.

„Јонас претрпе фрактура на клучната коска и повеќекратни абразии“, се вели во соопштението на неговиот тим.

„Поради сериозноста на фрактурата на клучната коска, препорачана е хируршка интервенција која ќе се изврши во наредните денови. Придружете ни се во желбата на Јонас за лесно закрепнување“.

Беше видливо дека Вингегард има силни болки по несреќата, која предизвика и пад на уште четворица возачи. Му беше помогнато да влезе во медицинско возило со раката во ремен.

„Секако, во тој момент имаше болки и доста брзо стана јасно дека не може да продолжи“, изјави неговиот спортски директор Марк Риф за новинарите.

„Го ставија во амбулантното возило, а потоа си замина. Денес имавме голема цел, секако, да се обидеме да ја освоиме етапата. Сè одеше според планот до моментот кога падна“.

Ова беше прв пат Вингегард да не може да заврши Гранд Тур.

Во неговите пет претходни учества на Турот, тој победи двапати и заврши втор во другите три.

Вингегард се обидуваше да стане само деветтиот човек што ги освоил Џиро д’Италија и Тур де Франс во истата година, две години откако неговиот главен ривал Тадеј Погачар го постигна истиот подвиг.

Ривалите на Данецот во борбата за жолтата маичка забавија, чекајќи да видат дали тој ќе се врати во нивната група пред нивните тимови да ги информираат дека се откажал од трката и дека тие можат да продолжат понатаму.

Елитната група стигна до искачувањето од 11 км до целта околу две и пол минути зад швајцарскиот возач Мауро Шмид, кој им украде марш на своите придружници во бегството.

Ремко Евенпул продолжи да ја освојува етапата од 183,9 км од Шампањол во Јура до Плато де Солесон во Алпите, победувајќи го Тадеј Погачар во спринт завршница.

„Навистина лоши вести се пред сè за него, за неговиот тим, а исто така и за трката што е надвор“, Евенепол за Вингегард. „Тоа е нешто што никогаш не му го посакуваш на никого“.

Тимскиот колегата на Погачар, Исак Дел Торо, беше еден од другите што паднаа, иако наскоро потоа повторно тргна за да се врати на пелотонот. Тој ја заврши етапата на третото место и се искачи од седмото на третото место во генералниот пласман.

Американскиот колега на Вингегард, Сеп Кус, беше уште еден што падна. Му требаше многу подолго време повторно да се врати. Кога го стори тоа, тој беше далеку зад групата лидери.

Падот на Вингегор се случи само неколку часа откако тој и Погачар беа меѓу голем број возачи разбудени во своите хотели во текот на ноќта од контролорите за допинг.

Вингегард беше тестиран во 2 часот наутро од страна на ИТА (Меѓународна агенција за тестирање) и зборуваше за искуството пред почетокот на етапата.

„Спиев многу добро, но некој ми затропа на вратата во 2 часот наутро“, рече двократниот победник на Тур. „Добро е што тестираат, но кога тоа влијае на перформансите и на вашиот сон, не мислам дека е толку добро“.

Дали падот на Вингегард бил предизвикан од замор и момент на невнимание или поради ненадејно движење на пелотонот не е јасно.

По кратка пауза, трката продолжи. Уште еднаш, Погачар, овој пат со Ремко Евенепул и неговиот совозач од „УАЕ Емирати“, Исак дел Торо, се премести на чело на трката на стрмното последно искачување, токму кога Вингегард, држејќи ја десната рака, внимателно се искачуваше по скалите до мобилната болница на Турот.

Но, за прв пат, четирикратниот победник немаше предност и не можеше да го помине Евенепол, додека Белгиецот го предводеше спринтот за етапна победа.

Зад триото, Пол Сексас и колегата на Евенепол од „Ред Бул-Бора-Хансгрое“, Флоријан Липовиц, се фатија за потера, но двајцата изгубија речиси една минута во генералниот пласман.

Секако дека ќе има лута реакција на околностите околу драматичното заминување на Вингегард. Многумина во пелотонот беа разочарани од времето на тестовите, што предизвика особено силна реакција од колегата на Данецот, Матео Јоргенсон.

„Ме замолија да го задржам моето мислење за ова за себе, но ова е целосно отсуство на почит кон возачите“, рече тој. „Се фокусираме многу на закрепнувањето. Тоа е од огромна важност, особено помеѓу две од најтешките планински етапи на оваа турнеја. А потоа се будите во 2 часот наутро. Тоа ме прави навистина бесен“.

Олимпискиот шампион и етапен победник Евенепол беше подеднакво огорчен. „Ми кажаа дека наводно се случило во два часот наутро. Тоа ми изгледа многу чудно, бидејќи тоа не е дозволено според правилата“, рече тој.

„Добро е што нашиот спорт е, и останува, на врвот на борбата против допингот“, рече менаџерот на тимот на Вингегард, Ричард Плуге. „Два часот навечер не е идеално, иако не е важно кое време од ноќта е. Останува не идеално. ИТА ќе има свои причини за ова. Мора да го следиме примерот“.

Вингегард беше разбуден на 2 часот наутро, додека Погачар бил вознемирен три часа подоцна.