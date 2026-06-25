Викендов топлотен бран во Македонија – температури до 39 степени

Во Скопје ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, а во делови од котлината ќе има мали услови за краткотраен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата ќе достигне до 35°C.

Според прогнозата, за време на викендот и на почетокот на следната седмица под влијание на топла воздушна маса времето ќе биде сончево и многу топло. Температурите насекаде ќе бидат над 30 степени, а на одделни места ќе достигнат и до 39°C.

Во вторник ќе се задржи топлото време, но со зголемена облачност и услови за пороен дожд, додека во среда се очекува мал пад на температурите и нестабилно време со пороен дожд и грмежи.