Мостот на поезијата во Струга ќе биде затворен за сообраќај денес и утре

23/08/2025 07:50

Поради поставување сценографија на Мостот на поезијата за свеченото затворање на Струшките вечери на поезијата утре и в недела ќе биде затворена за сообраќај дел од улицата „Партизанска“ во Струга, соопшти денеска СВР Охрид.

Според информацијата, затворен за сообраќај ќе биде Мостот на поезијата од 15 часот в сабота до недела на полноќ.

Традиционално, Струшките вечери на поезијата завршуваат в недела со манифестацијата „Мостови“ на Мостот на поезијата, со поетски читања и врачување на највисоките признанија, наградите „Златен венец“, „Мостови на Струга“ и „Браќа Миладиновци“. 

Поврзани содржини

Сообраќајот на регионалниот пат Кривогаштани-Прилеп во прекин поради одржување на меѓународен натпревар
Променливо облачно со локален пороен дожд, грмежи и ветер
Астрономски календар
Адвокат поднесе кривична пријава за случајот со демирхисарската гимназија
Фестивал на улична храна и музика во паркот „Авионче“
Заврши рехабилитацијата на повредените од кочанската дискотека „Пулс“ во одмаралиштето на Поникв
Кино на отворено во Домот на културата „Билјана Беличанец“ во Кисела Вода
Паркингot за 120 возила ќе го олесни пристапот до Музејот на Македонија и Старата скопска чаршија, најавуваат Меџити и Љутков

Најчитани