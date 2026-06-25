(Видео) Вучиќ ги покажа српските роботи Милутин и Драгутин

Српскиот претседател Александар Вучиќ ги изненади граѓаните претставувајќи ги своите нови необични пријатели, роботите наречени Милутин и Драгутин, кои се облечени во автентична српска национална носија со препознатливата шајкача на главата.

Овие модерни технолошки изуми претставуваат вистинска атракција бидејќи се специјално програмирани да го играат традиционалното оро „Моравац“ пред публиката.

Српскиот претседател ја искористи оваа уникатна презентација за да ги покани сите симпатизери на претстојниот голем политички собир.

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За време на официјалната презентација, претседателот отворено призна дека овие напредни српски роботи поседуваат многу подобри танцувачки способности од него, предизвикувајќи позитивни реакции и насмевки кај присутните.

Тој дури се обиде да заигра заедно со Милутин и Драгутин, но набрзо се пошегува на своја сметка признавајќи дека воопшто не му оди танцувањето пред камерите.

Ваквиот неформален и хумористичен пристап очигледно има за цел да привлече што е можно поголемо внимание кај помладата публика.