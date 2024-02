(Видео) Тројца Палестинци пукаа на автопат во Израел – убија еден, а ранија осум Израелци

Израелската полиција соопшти дека еден Израелец е убиен, а осум се ранети, од кои тројца потешко, во пукотница на автопатот 1 кај Мале Адумим во централниот дел на земјата.

– Вооружени цивили убиле тројца терористи на лице место – соопшти полицијата.

Jerusalem Post јавува дека според првичните информации терористите го искористиле сообраќајниот метеж на автопатот.

🚨🇮🇱 HIGHWAY SHOOTING IN ISREAL

There has been a shooting incident on Highway 1 near the Ma'ale Adumim interchange in Israel.

At least 8 were injured in the attack, 3 of them in critical condition (under CPR), 2 more in moderate condition.

The shooter has been killed.… pic.twitter.com/krnlvwymAR

