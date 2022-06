(Видео) Торнадо што траеше само една минута во Кина преврте автомобили

Градот Фошан на југот на Кина се најде на удар на торнадо. Иако траеше само една минута, оштетени се бројни згради, возила и сообраќајна инфраструктура.

Силното торнадо го погоди градот Фошан, а кинеската државна телевизија CCTV објави снимки на кои се гледа како летаат покриви од згради како да се од хартија, а искинати се каблите за довод на струја.

Тамошните жители на социјалните мрежи објавија снимки и фотографии на кои се гледаат превртени автомобили, паднати стебла и електрични столбови.

Significant damage after the Foshan tornado in #Guangdong, #China. Trees & power lines are down in the city’s Nanhai District. Cars were flipped over too. As of now, it’s unclear if they were any injuries or fatalities.

Images from Himalaya News Voices #severewx pic.twitter.com/uf0xvy3Vx7

— Vortix (@VortixWx) June 19, 2022