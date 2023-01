(Видео) Терористички напад во Ерусалим, најмалку седум мртви

Најмалку седум лица загинаа во терористички напад вечерва во населбата Неве Јаков во Ерусалим, додека уште 10 се повредени.

BREAKING: Terror attack in the #Jerusalem neighborhood of #NeveYaakov.

Terrorist entered crowded Synagogue during Friday evening Services & opened fire.

7 people killed, many injured.

Horrible! May the injured have complete recoveries.

