(Видео) Сцена како од хорор филм: Жена паѓа во шахта на сред улица и исчезнува

Ужасна несреќа се случи во Бразил кога 31-годишна жена падна низ лабав капак од шахта и директно во канализацијата. Надзорните камери го снимија моментот кога капакот, веднаш по нејзиниот пад, се врати на своето место и буквално ја зароби жива под земја.

Професионалната готвачка Фабијана Роза била на пат кон работа утрото и несвесно стапнала на металниот капак. Тој одеднаш се преврте под нејзината тежина, предизвикувајќи таа да падне во темна дупка на канализацијата за секунда. За да биде уште полошо, тешкиот капак веднаш се врати во првобитната положба и ја заклучи внатре, објавија странските медиуми.

Ayer, en Rio de Janeiro (Brasil), una mujer llamada Fabiana Rosa, 35 años, luego de bajar de una moto, pisó accidentalmente la tapa suelta de un buzón (abierta horas antes por dos hombres que intentaron robar cables🤦), la tapa giró, se golpeó la cabeza y se cerró completamente… pic.twitter.com/zUSSZkIkZ3 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) June 1, 2026

Трагедијата ја спречил мотоциклист кој во тој момент минувал. Гледајќи што се случило, веднаш го запрел своето возило, истрчал до шахтата и со голем напор го кренал тешкиот метален капак и ја извлекол шокираната жена.

„Мислев дека ќе умрам таму“

Несреќната Роза беше итно однесена во болница со повреди на челото, рацете, нозете, градите и грбот и сè уште се опоравува од нив, како и од шокот што го претрпе.

„Навистина мислев дека ќе умрам таму. Водата ми дојде до градите многу брзо, а дупката беше исклучително длабока“, изјави преплашената готвачка за бразилските медиуми.

Полицијата ги бара крадците на секундарни суровини

Истрагата набрзо ја откри позадината на овој бизарен и опасен инцидент. Додека ги прегледуваше снимките од безбедносните камери, полицијата забележа двајца мажи кои си играа со капакот на шахтата непосредно пред да помине несреќната жена.

Како што се испостави, двајцата се обидувале да украдат капак од тежок метал за да го препродадат како секундарна суровина. Притоа, го оставиле целосно нестабилен и создале смртоносна стапица на тротоарот. Полицијата потврди дека осомничените се во бегство и интензивно се бараат.