(Видео) Поплави во Австралија, градот ќе се евакуира. Крокодил плива низ улиците

Реекордна количина на врнежи е причина за огромните поплави во Австралија, на крајниот север на Квинсленд. Властите наведуваат дека ова е најлошата поплава некогаш забележана во Австралија, а на улиците дури е забележан и крокодил, пишува Би-би-си.

Екстремните временски услови предизвикани од тропски циклон фрлаат годишно количество дожд во некои австралиски области. Фотографиите објавени на социјалните мрежи покажуваат потонати авиони на аеродромот Кернс, крокодили среде градот и луѓе кои бегаат од своите домови со чамци.

Засега нема извештаи за загинати или исчезнати лица. Интензивни врнежи се очекуваат во следните 24 часа.

Peak Aussie content here 🐊 A big crocodile has been spotted in a swollen drain in the centre of Ingham, a North Queensland town currently cut off by floodwaters. Filmed by @abcnews reporter @ChloeChomicki , who is isolated like everyone else in town. pic.twitter.com/LSg5ODkpIF

Градоначалникот: Ова е најлошата природна катастрофа што можам да ја паметам

Стотици луѓе се спасени – многу куќи се поплавени, нема струја, патиштата се отсечени, а водата за пиење е при крај. Од почетокот на невремето во градот Кернс наврна повеќе од 2 метри дожд.

„Ова е најлошата природна катастрофа на која можам да се сетам. Разговарав со локалното население во Кернс кога бев на теренот и тие велат дека никогаш не виделе такво нешто“, изјави премиерот на Квинсленд, Стивен Мајлс за австралиската радиодифузна корпорација.

Cairns Airport Inundated

A Perth-Cairns Jetstar flight filled with Christmas travellers was stranded in Townsville this morning due to severe rain over Cairns Airport, and was eventually one of the last to be allowed in. See the planes under water.#CycloneJasper pic.twitter.com/AYYuDSebLB

— 🇦🇺 Leera 🧐☀️🌌 🕉 (@OutbackAussie5) December 17, 2023