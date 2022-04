(Видео) Паника во Њујорк – граѓани бегаа по „Тајмс сквер“

Групи преплашени туристи и граѓани на Њујорк бегаа по „Тајмс сквер“ откако поради по три пожари во шахтите се случија силни експлозии.

Причината за експлозиите на шахтите не е позната, но во 43 Западна улица надлежните по експлозиите открија зголемено ниво на јаглерод моноксид.

Manhole explosion causes mass panic in New York's Times Square; no reports of injuries pic.twitter.com/nxwSrpAfBy

— BNO News (@BNONews) April 10, 2022