(Видео) Ново ниво на протест: Кренаа ѕид среде автопат

Граѓаните во Франција во последните неколку дена своето незадоволство од пензиската реформа го изразија со гласно тропање во тенџериња. Вчера пак, протестот достигна ново ниво. Граѓаните поставија блокада на автопатот А69 со подигнување ѕид од вистински цементни блокови.

Повеќе од 8.000 граѓани протестираа во саботата во јужна Франција во близина на селото Саи против изградбата на нов автопат.

Прво луѓето направија ѕид, а потоа го изградија од вистински цементни блокови, ветувајќи дека ќе ја бранат земјата на локалните селани и биолошката разновидност на регионот.

Според тврдењата на локалните власти имало 4.500 граѓани.

🇫🇷 The protesting French, meanwhile, have reached a new level of struggle against the regime. They blocked the A69 highway with concrete blocks. pic.twitter.com/WtZEXFpw0b

— Spriter (@Spriter99880) April 22, 2023