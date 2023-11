(Видео) Неколку дена по фотографирањето, израелските сили го разнесоа парламентот во Газа

Израелските одбранбени сили (ИДФ) ја разнесоа зградата на парламентот во градот Газа, само неколку дена по преземањето на локацијата.

Акцијата ја извеле 7-та оклопна бригада и пешадиската бригада Голан. Уривањето се случило откако израелските војници се фотографирале внатре во Парламентот.

Израелските медиуми велат дека воената акција е стратешки потег по окупацијата, со цел да се спречи каква било потенцијална употреба или симболика што структурата би можела да ја има за Хамас.

The Hamas parliament building was demolished

Several days after IDF published photo inside the parliament building in Gaza, the military has demolished the site.

The building was captured by the 7th Armored Brigade and Golani Infantry Brigade.#Israel #HamasisISIS #GazaGenocide… pic.twitter.com/UpSvIeURXW

— Harish Mali (@HarishMali06) November 15, 2023