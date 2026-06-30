(Видео) Хорор сцена во Канада: Жена успеа да се спаси од мечка на неверојатен начин

Жена во Алберта, Канада, имала застрашувачко искуство кога се соочила со гризли мечка додека го шетала своето куче.

Како што можете да видите на снимката што ја снимила со нејзината камера за автомобил, таа се обидела да ја избрка, но мечката продолжила да ја следи додека таа се обидувала да се оддалечи од местото на настанот. Сепак, дивото животно ѝ се приближило и почнало да кружи околу неа.

Речиси две минути, мечката е снимена како трча кон неа, а потоа се повлекува, неколку пати кревајќи се на задните нозе, откривајќи ја својата огромна големина. На крајот, жената успеала да го одвлече вниманието на животното фрлајќи шолја за кафе зад ограда, при што гризлито се упатило таму за да го испита предметот.

Како што можеме да видиме на снимката, жената, која престојувала во блискиот камп, останала многу смирена за време на средбата – со оглед на околностите – и не избегала од мечката сè додека не се оддалечила малку. Таа рекла дека кога животното отишло да види што фрла кон оградата, таа решила да трча кон кампот, каде што имало други луѓе кои ги повикала на помош. „Не знаев што да правам. Инстинктивно викав, како да сум слушнала дека треба да се прави, и не потрчав, туку помислив да фрлам нешто за да ја разбудам неговата љубопитност додека не најдов заштита“, рече таа.

„Мечката на крајот избега бркајќи лос“, рече Џелмер де Блоа, водич за планинарење во областа кој бил присутен на местото на настанот. Тој додаде дека веројатно станува збор за младо животно, што се докажува со неговата големина, кое можеби сакало да го нападне кучето.

Одговарајќи на „Глобал њуз“, кој ја објави веста, Шумарството и парковите на Алберта соопштија дека издале предупредување за мечка во областа Кананаскис Кантри каде што жената го шетала своето куче по инцидентот. Додадено е дека се издадени и други предупредувања за пошироката област во Националниот парк Банф, западно од Калгари, популарно место за активности на отворено како што се планинарење, планински велосипедизам, кампување, кануирање и риболов.

Неодамна, целото семејство од четири гризли се приближило до камп, кое камперите го одбиле со специјален спреј. Едно од животните дури и ископало дупка во шаторот на камперот во потрага по храна.

Слични инциденти се случиле и во други кампови ова лето, без пријавени повреди, но „Паркови Канада“ била принудена да евакуира одредени туристички атракции.

Гризли мечката е подвид на кафеавата мечка што живее во САД и е еден од најголемите предатори. Таа е сештојадно животно и се храни главно со риби, овошје и крупен дивеч како што се лосови и елени. Висока е 1 метар, тежи 270 килограми и живее во просек 20-25 години. Експертите велат дека никогаш не треба да се бега од мечка, бидејќи тоа може да ги активира нејзините предаторски инстинкти. Исто така, во областите каде што се наоѓаат овие животни, се препорачува да се користи специјален спреј и секој планинар да носи храна за домашни миленици со себе, за да го држи животното зафатено во случај на близок контакт.