(Видео) Група вооружени мажи упаднаа во ТВ студио на Еквадор, држеа водители на нишан

Тешко вооружени гангстери со митралези упаднаа во студиото на една голема телевизиска станица во Еквадор за време на програма во живо додека криминалните банди почнаа серија навидум координирани напади низ јужноамериканската земја.

Носејќи пиштоли, митралези и динамит, маскирани криминалци упаднаа во седиштето на мрежата TC Televisión во најголемиот град во Еквадор, Гвајакил, околу 14 часот по локално време.

Весникот Ел Универзо пишува дека во паника новинарите и снимателите испратиле бројни пораки барајќи помош додека гангстерите дивееле низ зградата.

„Тие сакаат да убијат многумина од нас. Помогнете ни“, гласеше една порака. Националните полициски сили на Еквадор објавија на социјалните мрежи дека специјалните сили биле распоредени на местото на злосторството „за да се справат со оваа вонредна состојба“.

