(Видео) Еруптираше индонезиски вулкан. Повеќе од 800 луѓе се евакуирани

Индонезија го затвори својот регионален аеродром и евакуираше стотици луѓе од областа околу вулканот Руанг бидејќи со денови исфрла експлозивни облаци од лава, камења и пепел, соопштија денеска локалните власти. Властите прогласија највисок степен на подготвеност поради ерупцијата на вулканот.

Вулканот, кој се наоѓа на островот Руанг, на околу 100 километри од главниот град на провинцијата Манадо, еруптираше повеќе од три пати од вторникот. На видеото кое се појави на социјалните мрежи може да се види дека Руанг вчера фрлил вжештена лава дури три километри во воздух, пишува Ројтерс.

Whoahhhh this is Ruang volcano erupting and it’s still going!!

Incredible!!!!! 🌋

Clipped from livestream on FB

Link below for the full long video 👇 pic.twitter.com/chZ80MIhk6

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 16, 2024