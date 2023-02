(Видео) Бајден се сопна додека се качуваше по скалите до авионот

Американскиот претседател Џо Бајден се сопна додека се качуваше по скалите на авион на заминување од Варшава.

„Претседателот Бајден се сопна и падна додека се качуваше по главните скали на AF1 во Варшава. Тој брзо се исправи и продолжи кон кабината. На пат сме за Вашингтон. Претседателот го завршува историското патување кое започна во Киев“, напиша на Твитер дописникот на АФП од Белата куќа, Себастијан Смит,

President Biden stumbled and fell forward while going up the main stairs of AF1 in Warsaw. He quickly recovered and continued up to the cabin. We are wheels up for Washington. ⁦@POTUS⁩ is finishing a historic trip that began in Kyiv. pic.twitter.com/1WePS5qd4C

