Ветерот го однесе државното знаме од плоштадот во Куманово

„Знамето е оштетено. Ја информиравме Службата за општи и заеднички работи при Владата за состојбата. Оттаму нè известија дека ќе обезбедат ново знаме“, изјави секретарот на Општина Куманово, Емилија Сладирис Јаневска.

Новото државно знаме ќе биде поставено откако ќе биде доставено од надлежната владина служба