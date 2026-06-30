Вештачката интелигенција не го помина тестот на Форд: 300 инженери се вратија да ѝ помогнат на компанијата

Американскиот автомобилски гигант Форд Мотор повторно вработи повеќе од 300 искусни инженери за обезбедување квалитет, заклучувајќи дека вештачката интелигенција не може целосно да го замени човечкото знаење и искуство.

Во последниве години, компанијата сè повеќе се потпира на вештачката интелигенција во производството, вклучувајќи камери кои детектираат дефекти и помагаат во подобрувањето на квалитетот.

„Вештачката интелигенција е одлична алатка, но…“

Сепак, според раководителите на Форд, технологијата не ги надминала проценките и искуството на експертите кои со години работат на развој на возила.

„Вештачката интелигенција е одлична алатка, но е добра само колку што се добрите податоци што се користат за нејзина обука“, рече потпретседателот на Форд за развој на хардвер за возила, Чарлс Пун.

Форд ја потцени вредноста на искусните инженери со долгогодишно искуство во развој на производи, призна Пун, и затоа ги повторно вработивме за да помогнат во обуката на системите за вештачка интелигенција, но исто така да ја преземат улогата на ментори за помладите вработени.

Враќањето на експертите се совпадна со враќањето на Форд на водечката позиција меѓу големите производители на автомобили во почетното истражување за квалитетот на возилата, за прв пат од 2010 година, според истражувањето на J.D. Power.

Компанијата го припиша подобрувањето на квалитетот на промените во раководството на одделенијата за развој, производство и синџир на снабдување, како и враќањето на голем број искусни инженери.