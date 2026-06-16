Венко Филипче беше во Ваташа на годишнината од убиството на младинците

16/06/2026 13:00

 

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, денеска беше во Ваташа на одбележување на 83-годишнината од масакрот на 12 младинци од бугарскиот окупатор.

„Денеска присуствуваме на одбележувањето на 83-годишнината од масакрот, убиството на младинците тука во Ваташа од страна на бугарскиот окупатор. Ова нѐ учи дека политиките на омраза и на поделба единствено до што водат се трагедии.

Затоа имаме обврска денес, во денешно време, да ги зајакнуваме демократијата, владеењето на правото и сите вредности и политики коишто произлегуваат како одговор од ужасите од Втората светска војна“, рече во изјавата Филипче.

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