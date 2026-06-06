Утре СДСМ ќе го одржи 32. Конгрес, нова идеолошка платформа и програмска рамка

06/06/2026 20:56

Утре во Скопје ќе се одржи програмски Конгрес на СДСМ, најавија од партијата. 

„32 Конгрес е за новата идеолошка платформа и програмска рамка на СДСМ кои во финална фаза треба да бидат усвоени“, велат од СДСМ.

Конгресот ќе има отворен и работен дел.

На почетокот ќе има отворен дел од конгресоткаде што ќе има обраќање претседателот на СДСМ, Венко Филипче кое што ќе може да се проследи целосно, како и обраќањето и на гостите на конгресот.

Потоа ќе следува мала пауза по којашто продолжува работниот дел од конгресот.

Во рамки на работниот дел, по 6 различни столбови делегатите на конгресот ќе работат во групи на документите кои на крај во финална верзија ќе бидат предложени за усвојување.

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