„Уништени“: реакцијата на кралот Чарлс, принцот Вилијам и британскиот премиер по поразот од Аргентина

По епскиот камбек на Аргентина за победа над Англија со 2-1 и пласман во финалето на Светското првенство во 2026 година, реакцијата од британската влада и круната не се одолговлекуваше.

На Инстаграм профилот на британското кралско семејство беше објавена порака во која се изразува нивното „сочувство“ до капитенот на националниот тим, Хари Кејн, и тимот, додавајќи дека „иако Трите лава [како што се познати Британците] денес ги лижат раните, тие остануваат гордост на една нација и повторно ќе се издигнат“.

Неколку минути претходно, наследникот на тронот, принцот Вилијам – кој е навивач на Астон Вила, каде што игра Емилијано „Дибу“ Мартинез – остави порака напишана од него – тие се разликуваат затоа што е потпишан со буквата В – на неговиот профил Икс. „Уништена. Англија, даде сè од себе и сите сме толку горди на вас. Ви благодариме на сите на теренот и надвор од него за неверојатниот турнир. Борбата и вербата што ја покажавте нè инспирираа сите. Најкомплетниот тим на Англија досега на турнир. Држете ги главите високо“, напиша синот на кралот Чарлс III.

Во разговор со подкастот на Џејсон и Тревис Келс, принцот од Велс зборуваше за својата страст кон фудбалот и како се впуштил во него: „Моето семејство нема особено долга историја со фудбалот. Само неколкумина од нас навиваат за одредени тимови“, откри Вилијам, додавајќи дека кралот Чарлс III го „мрази“ спортот.

„Мојата љубов кон фудбалот започна кога некои пријатели ме однесоа на мојот прв натпревар. А во училиште, додека растев, не можете да избегнете разговори за фудбалот. Тој е насекаде. И некои школски пријатели, пријатели од детството, ме однесоа на мојот прв натпревар. Всушност, другиот ден го видов Гарет Саутгејт (менаџер на репрезентацијата на Англија помеѓу 2016 и 2024 година) и тој ме потсети дека тој играше во првиот натпревар што го гледав,. Првиот натпревар што го гледав беше во 2000 година, тој играше како дефанзивец, тоа беше Астон Вила против Болтон“.

Принцот, кој е покровител на Англиската фудбалска асоцијација (ФА), рече дека работи на тоа да донесе кандидатура за Светско првенство или Европско првенство во Велика Британија. „Мислам дека станува збор за поддршка на нашите кандидатури за Светското првенство или Европското првенство. Знаете, оваа земја, особено, е луда по фудбалот. Значи, обидот да се одржи Светско првенство или Европско првенство тука би бил фантастичен; малку работев на тоа“, рече тој.

„Улогата што сакав да ја играм во Фудбалската асоцијација (ФА) беше, во голема мера, на навивач, поддржувајќи сè што е поврзано со англиската репрезентација, поддржувајќи ја ФА и осигурувајќи се дека имаат поддршка од целата земја за да продолжат со она што треба да го направат околу фудбалот“, додаде Вилијам.

„Се обидувам малку да помогнам во реформирањето на системот. Дел од нашето фудбалско законодавство и начинот на кој го водиме фудбалот – регулаторните правила, така да се каже – е многу стар, а понекогаш се обидувам да го ажурирам и да се осигурам дека е порелевантен. Мора да се има предвид дека женскиот фудбал, особено, денес од мал свет стана нешто огромно; не сум сигурен дека тоа целосно се одразува на начинот на кој се грижиме за играта“, рече принцот од Велс.

Претходно се шпекулираше дека член на кралското семејство ќе присуствува на финалето во Њу Џерси ако Англија се квалификува и се соочи со Шпанија во недела. Кралот и кралицата на Шпанија сега го потврдија своето присуство.

Од своја страна, премиерот на Велика Британија во заминување, Кир Стармер, исто така го употреби зборот „уништен“ за да го опише поразот на Англија во полуфиналето. „Вечерва не беше резултатот на кој сите се надевавме, но овој англиски тим даде сè од себе. Страста и енергијата што ја покажаа претставувајќи ја земјата нè исполнија сите со гордост“, напиша тој на Твитер.

Англија водеше со 1-0 во последните минути од второто полувреме, но Аргентина го сврти натпреварот со две асистенции од Лионел Меси, прво за голот на Енцо Фернандез во 85-та минута, а потоа и за Лаутаро Мартинез во втората минута од судиското продолжение. Последен пат Англија стигна до финалето на Светското првенство во 1966 година.