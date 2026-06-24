Уништени две хемиски гранати со боен отров од Првата светска војна на АП Криволак
Уништени се две хемиски гранати со боен отров во текот на вчерашниот ден на армискиот полигон Криволак, соопштија на денешната прес-конференција, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов и Ѓорѓи Стефанов, пиротехничар во Дирекцијата.
Двајцата укажаа дека евентуалната нивна експлозија во неконтролирани услови може да предизвика штетни па дури и фатални последици по здравјето на луѓето кои би се нашле во нивната близина.
-Артилериските гранати од 75 милиметри од Првата светска војна кога би се активирале, целта не е силна експлозија, туку ослободување и ширење на токсични агенси во околината. Оваа граната предизвикува изгореници на кожа, на очи и на бели дробови, ефектот врз луѓето во зависност од агенсот – печење и солзење на очи, кашлање, гушење, отежнато дишење. Симптомите се јавуваат понекогаш и со задоцнување. Дури до 72 часа откако ќе експлодира, не е препорачливо да се враќа на местото на настанот – изјави Стефанов.
Едната од уништените гранати била најдена во село Крклино, на влезот од Битола, а другата во атар на село Кременица на македонско-грчката граница, исто така во битолскиот регион. Двете биле пронајдени во ниви.
Вчера биле уништени на армискиот полигон во Криволак од страна на пиротехничарот Стефанов и двајца припадници на МВР од Единицата за антитероризам. Присутни на вчерашното уништување на двете хемиски гранати биле и припадници на Армијата со нивно санитетско возило, како и пожарникари од Противпожарната служба во Неготино.
Пред нова година биле уништени уште две гранати од истиот вид.
-Тие две гранати беа пронајдени на брегот од Преспанското Езеро – потсети пиротехничарот Стефанов, кој подвлече дека експлодирањето на вакви гранати предизвикува труење и гушење и може да има фатални последици.
Во зависност од хемикалиите, истакна тој, може да дојде и до парализа и до изгореници, ефектот од експлодирање на вакви гранати може да биде и подолготраен и да зафати пошироко подрачје.
Директорот на ДЗС Ангелов, воедно апелираше до граѓаните на внимателност.
-Граѓаните кога ќе пронајдат гранати, бомби, пушки, муниција и слични оружја од минатите војни, во природата или пак и во урбани населби, да не ги поместуваат, туку веднаш да се јават на Единствениот повикувачки број за итни случаи – 112, по што Дирекцијата за заштита и спасување соодветно и согласно стандардните оперативни процедури ќе ја отстрани опасноста – дециден беше Ангелов.