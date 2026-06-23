Унгарија ги паузира преговорите за членство во ЕУ на Украина и Молдавија

Унгарија го одложи клучниот процедурален чекор потребен за да се поттикнат кандидатурите за членство во ЕУ на Украина и Молдавија, според двајца дипломати од ЕУ, пишува „Политико“.

Киев и Кишињев достигнаа пресвртница на својот пат кон блокот кога земјите од ЕУ едногласно го одобрија, на 15 јуни, отворањето на првото формално преговарачко поглавје за двете земји. Овој потег со години беше блокиран од поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан, кој се спротивстави на членството на Украина во ЕУ. (Кандидатурите на Украина и Молдавија се политички поврзани, па едната не може да напредува без другата).

Двете земји сега се надеваат дека брзо ќе напредуваат низ процесот на пристапување во ЕУ, а заменик-премиерот на Украина, Тарас Качка, изјави за „Политико“ претходно овој месец дека Киев има за цел да ги отвори сите шест преговарачки групи (групи на формални поглавја) до средината на јули.

Но, таа временска рамка сега е во опасност откако Унгарија во вторникот се спротивстави на испраќањето писмо до Европскиот совет и Комисијата, во име на 27-те членки на блокот, во кое ќе се наведе заедничката позиција на главните градови на ЕУ. Унгарија беше единствената земја што се спротивстави на потегот, кој бара едногласно одобрение од сите 27 и ќе се дискутира повторно следната недела, рекоа дипломатите.

Потегот е во согласност со умерениот став на премиерот Петер Маѓар кон членството на Украина.

Иако Маѓар не се спротивстави на отворањето на првиот кластер за Украина, неговата влада инсистираше на бришење на зборовите „што е можно поскоро“ во врска со членството на Киев во ЕУ од писмените заклучоци од собирот на лидерите на ЕУ во Брисел минатата недела, според еден од дипломатите.

За време на прес-конференцијата на крајот од состанокот на Европскиот совет минатата недела, Маѓар им рече на новинарите: „Вкупно има шест кластери и не мислиме дека отворањето на сите одеднаш е добра идеја – делумно затоа што мастилото на првиот сè уште не е ни исушено, а делумно затоа што би испратило погрешна порака до земјите од Западен Балкан – Србија, Албанија, Црна Гора и Северна Македонија – [кои] поминаа години работејќи кон членство во ЕУ“.